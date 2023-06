Familiar de los dueños de las licuachelas ‘Dolls Drinks’ lamentó su asesinato: “No me dejen”

La joven Amairany realizó un par de publicaciones en su cuenta de Instagram en las que externó su dolor ante el asesinato de sus padres (Foto: Instagram/barbie_shezit_oficial_41)

Tras el asesinato de los dueños de las famosas licuachelas del barrio de Tepito “Dolls Drinks”, Amairany -familiar de las víctimas- externó su dolor en redes sociales por la pérdida de Diana Odeli y Adrián Mendoza, quienes fueron acribillados en la noche del 31 de mayo cuando circulaban a bordo de una camioneta en calles de la Ciudad de México (CDMX).

A través de su cuenta de Instagram (@barbie_shezit_oficial_41), la joven emprendedora publicó un par de historias en las que lamentó la muerte de sus allegados. En la primera de ellas se observa a “Barbie” -como ella se autodenomina- con una expresión de dolor en su rostro, mientras sostenía una foto de las víctimas.

“Se llevaron mi vida”, señaló Amairany, quien también se encargaba del alcamado negocio “Dolls Drinks”, al cual han acudido una serie de famosos como Santa Fe Klan y los integrantes del Grupo Calibre. En la segunda publicación, la joven de 17 años compartió otra fotografía en la que aparece junto a su madre y padre detrás de un árbol navideño.

El mensaje decía: “Papás, se llevan mi vida. Gracias por tanto. Los amo. No me dejen”, escribió Amairany mientras de fondo se escuchaba la canción de Alzo mi voz, interpretada por el cantante puertorriqueño Tito el Bambino. Si bien la joven se refirió a ellos como sus “padres”, no se ha confirmado cuál su vínculo familiar, pues se presume que sería su sobrina.

(Foto: Instagram/barbie_shezit_oficial_41)

“Qué cosas tiene la vida. Me tocó verte partir cuando menos lo esperaba”, reza el tema musical que se escucha en la publicación de poco más de 10 segundos de duración. Ante la muerte de los dueños de Dolls Drinks, Amairany eliminó la foto de perfil de su cuenta de Instagram.

Asesinato de los dueños de “Dolls Drinks”

En la noche del 31 de mayo se dio a conocer que la ejecución de dos personas que circulaban a bordo de una camioneta blanca, mientras circulaban en la colonia Aragón Inguarán, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. De manera preliminar se indicó que un par de sujetos abrió fuego contra una mujer y un hombre desde una motocicleta.

Posteriormente se informó que las víctimas de dicho ataque respondían al nombre de Diana Odeli y Adrián Mendoza, dueños del famoso negocio “Dolls Drinks”, ubicado en barrio de Tepito, donde se venden las reconocidas licuachelas (cervezas servidas que envases de licuadora).

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los familiares de Amairany fueron acribillados con seis tiros. Al momento de lo ocurrido, se dirigían a su casa. Aunque se indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México ya investigaba lo ocurrido, hasta el momento no hay registros de personas detenidas o identificadas.

"Dolls Drinks" es un negocio familiar que se ha convertido en un atractivo turístico de Tepito (Foto: Especial)

La madre de Diana Odeli, identificada como Angélica Martínez, indicó que integrantes de grupos criminales extorsionaban a su familia debido a su negocio, ubicado en el número 41 de la calle Jesús Carranza, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, ellos se negaban a pagar el dinero que les exigían.

Se desconoce si el asesinato tiene relación con las presuntas extorsiones. Será con base en las investigaciones que realicen las autoridades capitalinas en la manera en que se conozca el móvil del crimen.

Las “Dolls Drinks” es un negocio familiar que abrió en 2010. A lo largo de una década se han convertido en uno de los máximos referentes del barrio de Tepito, al grado de convertirse en un atractivo turístico para influencers, cantantes y personalidades del mundo del entretenimiento.

Entre los famosos que han acudido a dicho lugar destacan Adrián Marcelo (creador de contenido), Paola Rojas (conductora de noticias), Christian Nodal y Cazzu (cantantes), Santa Fe Klan (rapero), Coreano Vlogs (youtuber), Grupo Calibre (agrupación musical), Bellakath (artista urbana) y DJ Uzielito Mix.