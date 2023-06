Asesinaron al primo de Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato

El primo del mandatario trasladaba algunas cabezas de ganado cuando fue atacado. (Especial)

Gustavo Andrés Cordero Vallejo fue atacado a tiros la tarde del 31 de mayo mientras viajaba a bordo de su camioneta en compañía de su familia por las calles de la colonia La Florida, en León, Guanajuato.

De acuerdo con reportes de medios locales, como AM, la agresión ocurrió poco antes de las cinco de la tarde, a escasos metros de una cámara de vigilancia del C4. Cordero Vallejo, primo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, había salido de su rancho en Hacienda Arriba en compañía de su esposa y sus dos hijos menores de edad.

Aparentemente, a la familia la siguió un grupo de hombres armados a bordo de un Atos color blanco durante una gran parte del trayecto. El auto de los presuntos agresores, según datos preliminares, tenía los vidrios polarizados e inició la persecución desde la colonia Los Castillos. Al llegar a la calle Talabarteros comenzaron a ignorar los semáforos en rojo para darle alcance a la camioneta Dodge Ram de Gustavo Cordero.

Cuando circulaban por el Boulevard Miguel Hidalgo, una señal de alto hizo que el primo del gobernador detuviera su vehículo, con el que remolcaba a tres toros, dado que se dedicaba a la ganadería. Fue ahí que el auto de los aparentes agresores se le emparejó. Reportes preliminares detallaron que uno de ellos se acercó a la ventanilla del auto de Cordero Vallejo y accionó su arma en repetidas ocasiones.

La víctima tenía más de 15 años de experiencia en el sector ganadero. (Especial)

Presumiblemente, el ganadero bajó de la Dodge Ram para defenderse del ataque evitar que su familia resultara lesionada por las balas. Sin embargo, cayó malherido y el atacante huyó con el resto del grupo a bordo del Atos blanco.

Lamentablemente, Gustavo Andrés Cordero falleció en el lugar. Su familia, según confirmó un policía a la prensa local, resultó ilesa, pues ninguna de las detonaciones los alcanzó.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio de León para iniciar con las indagatorias. La dependencia desplegó un operativo en la zona para tratar de identificar a los responsables del ataque y, durante las acciones, un oficial fue agredido en la colonia Lomas de Guadalupe.

“La Policía de León realiza operativos en la zona norte del municipio, en búsqueda de los responsables de un ataque contra un oficial de policía en la colonia Lomas de Guadalupe. El agente está en atención médica y se reporta fuera de peligro. En compañía de otro oficial, lesionado por golpes provocados por un percance vial, se encontraban en un operativo de búsqueda de los responsables de un ataque armado que privó de la vida a un hombre en la colonia La Florida”, informó la Secretaría por medio de sus canales de comunicación.

El gobernador, aparentemente, no tenía ninguna relación con el ganadero, más allá de la consanguínea. (Foto: Twitter/diegosinhue)

Hasta el momento en que fue publicada la presente edición, el gobernador Diego Sinhue no había emitido ningún pronunciamiento en sus redes sociales alusivo a estos acontecimientos. Asimismo, no hay registro de personas detenidas por el asesinato de Gustavo Cordero.

Según informó AM, fue la Coordinación de Comunicación Social del gobiernoe statal la encargada de confirmar la identidad del ganadero, así como su vínculo familiar con Rodríguez Vallejo. No obstante, advirtieron que el mandatario no tenía ninguna cercanía con la víctima.

“El Gobernador lamenta lo sucedido ante un hecho que debe ser resuelto y llevar a los responsables ante la justicia. Y por lo mismo será la Fiscalía del Estado quien en lo sucesivo pueda dar más detalles”, fue el mensaje oficial, de acuerdo con el citado medio.