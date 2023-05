Maryfer Centeno analizó al hombre que arrojó a un perrito en aceite hirviendo: “Siente placer”

Usuarios en TikTok coincidieron con lo señalado por la grafóloga (@maryfercentenom)

La muerte de un perrito callejero conmocionó al país, al punto de que el presidente Andres Manuel López Obrador y activistas se pronunciaron en contra de una persona que lanzó al can -conocido como Benito o Scooby- a un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México.

Ante la detención de Sergio “N”, presunto responsable de los hechos, Maryfer Centeno analizó al detenido para intentar explicar cuáles habrían sido las motivaciones que lo llevaron a realizar ese tipo de acciones.

Qué dijo Maryfer Centeno sobre Sergio “N”

A través de su cuenta de TikTok, la grafóloga analizó la fotografía del imputado e interpretó por qué habría actuado de esa manera.

“Este señor está siendo acusado de maltrato animal (...) ¿cuál es el perfil psicológico de una persona que es capaz de cometer esos agravios? aquí tenemos las imagenes de la detención, vestido de gris y con la cabeza abajo”, comenzó a decir la experta en análisis corporal.

Sergio "N", en un ataque de cólera, arrojó al can a un recipiente con líquido hirviendo y le provocó la muerte. (Instagram/@soy_dogvader|Cuartoscuro)

La joven mencionó que el sujeto no estaría bien emocionalmente y debido a ello tendría una forma inadecuada de gestionarse.

“Yo no quiero ser más explícita, pero, ¿por qué una persona es capaz de maltratar a otro ser vivo? lo que pasa es que se sienten tan poca cosa y lo son, que proyectan su frustración en los animales y lo utilizan como un chivo expiatorio”, destacó.

Maryfer añadió que Sergio “N” habría herido de esa forma al perrito para sentir que tenía el control y que era superior.

“Es una forma de mostrar poder, seguridad, de mostrar autoridad y de enseñar su misión. Someto a lo que puedo someter, porque soy tan poca cosa que puedo lastimar a un indefenso. También, muchos de ellos lo ven como una forma de diversión y sienten placer al ver sufrir a otro”, puntualizó y agregó:

Maryfer Centeno pidió justicia (Captura de pantalla/YouTube)

“No es posible que nos quedemos callados ante una situación (...) son una serie de conductas que están destinadas a hacer daño. Me parece preocupante que la pena sea solo de tres años a alguien que se atrevió a acabar con la vida de un indefenso”.

Para concluir, Centeno ahondó en que el implicado presuntamente estaba inconforme con su vida y remarcó la importancia de que se hiciera justicia.

“Es una persona que tiene un gran sentimiento de impotencia, complejo de inferioridad, es una persona que a pesar de ser conciente, me parece que debería ser castigado con todo el peso de la ley”, arguyó.

Usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar y varios de ellos coincidieron con lo puntualizado por la grafóloga.

“Benito no ha tenido justicia. La persona arrestada no coincide con la persona del vídeo #justiciapoBenito #nocorrupcion”. “Tristemente quizás no se hizo justicia”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

La Fiscalía del Edomex confirmó la detención de Sergio N, quien es acusado de Maltrato Animal

Qué pasó con el perrito de Tecámac

En días recientes comenzó a circular un video en redes sociales en donde se podía ver el momento en que un sujeto habría maltratado a un perrito a las afueras de una carnicería en Tecámac, Estado de México.

El asesinato del perrito habría ocurrido en punto de las 11:56 horas de este 28 de mayo. En el clip difundido se puede observar como un sujeto tomó a Benito, el perro callejero, y lo lanzó a un cazo de aceite hirviendo.

Mientras el hombre escapaba del sitio, el carnicero salió a la calle y cerró la llave del gas para intentar que el líquido caliente descendiera de temperatura. Además, intentó buscar la manera de sacar al peludito que sufría por el dolor.

Pese a los intentos, debido a las fuertes quemaduras, el perro llamado Benito habría fallecido tras un largo rato de agonía.