AMLO amenaza la seguridad de Washington con la contratación de médicos de Cuba, aseguraron en EEUU

Una brigada de médicos cubanos llegan a suelo extranjero para apoyar en labores de salud (Foto: Reuters)

Una semana después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia matutina que en México ya hay 700 médicos especialistas provenientes de Cuba que forman parte del sistema de salud IMSS Bienestar, Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por sus siglas en inglés), calificó esta política como “una burla” al gobierno de Estados Unidos.

El titular de la organización de investigación de seguridad nacional independiente, señaló este 29 de mayo en entrevista para Fox News Digital que AMLO prefirió financiar la dictadura de Miguel Díaz-Canel al importar médicos de la isla, en vez de acudir a profesionistas mexicanos, lo que representa una amenaza considerable para la seguridad nacional de EEUU.

“Creo que esto es algo que preocupa mucho a la seguridad nacional de EEUU Estas misiones médicas ya han demostrado que violan las normas laborales, violan los derechos humanos y también se utilizan como operaciones para misiones de inteligencia y misiones potencialmente militares”

El presidente López Obrador y el líder del regimen cubano, Miguel Díaz-Canel se abrazan en la zona arqueológica de Edzná, Campeche (Foto: Reuters)

Incluso, mencionó que, tal es la identificación de López Obrador con el régimen cubano que, no descartó que si la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) hubiera obtenido más votos en las elecciones de 2021, y así mantener la mayoría calificada en el Congreso, hubiera logrado extender su presidencia.

“AMLO nunca admitió esto, pero está bastante claro que si su partido político, Morena, hubiera ganado las elecciones intermedias en México, habrían tratado de hacer reformas a la constitución, habrían tratado de extender su presidencia a otro período, pero como no pudo lograrlo, parece que su enfoque ha estado en acelerar sus alianzas estratégicas con actores autoritarios tanto regionales en América Latina y el Caribe como extrarregionales a través de China, Rusia e Irán”, declaró.

Fox News también reportó que los legisladores republicanos del estado de Florida, el senador Marco Rubio y la diputada María Elvira Salazar, enviaron una carta a Samantha Tate, jefa de división para el monitoreo y la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), solicitando una investigación sobre posibles violaciones a dicho acuerdo por parte del gobierno de López Obrador debido a su uso de personal médico extranjero procedente de Cuba.

Un médico de Cuba que llegó a Nayarit para apoyar en la atención COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con una investigación de Prisoners Defenders, una organización civil con sede en España, algunos de los que se autodenominan “médicos cubanos” son en realidad miembros del servicio militar y de inteligencia de la dictadura, careciendo de especialidad médica alguna.

Sin embargo, AMLO argumentó en febrero pasado que su política se debe a que se tiene una escasez de especialistas médicos en las zonas más remotas de México.

“Quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio no como un derecho, la salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con fronteras y les guste o no les guste vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país”

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU habló con Fox News Digital sobre la situación. Mientras reconocía la importancia de garantizar el acceso a la atención médica para todos los mexicanos, expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno cubano continúa beneficiándose de la explotación y el trabajo forzado de sus trabajadores, incluyendo a los profesionales médicos.

Recientemente, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Prisoners Defenders International, Outreach Aid to the Americas y Latin America Watch, denunciaron las condiciones de trabajo de los médicos cubanos, afirmando que las condiciones son similares a las de la “esclavitud moderna... porque el 80% de los recursos que se pagan a las brigadas médicas son para el régimen, no para los médicos que viven en la miseria”.

Además, en una denuncia publicada por los organismos de derechos humanos, hubo más de mil testimonios, con el 75% de los participantes asegurando que no acudió voluntariamente a las misiones, el 87% aseguró que factores económicos influyeron en su decisión y el 41% sufrió algún tipo de acoso sexual por parte de funcionarios cubanos, conocidos como jefes de misión, que los acompañan en su “trabajo”.