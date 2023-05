AMLO alentó a mantener la “resistencia pacífica” contra la Corte, pero sin “violencia verbal”

AMLO se dirigió a quienes mantienen un plantón en la SCJN. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a las y los manifestantes en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el pasado 28 de mayo se enfrentaron con protestantes a favor de ésta.

Te puede interesar: “Actuaron con prepotencia”: AMLO condenó manifestación en defensa de la SCJN

En aquel domingo, el grupo defensor desalojó el plantón que los detractores mantenían en una de las entradas de la Suprema Corte con pancartas y mantas de consignas en contra de sus miembros y de la Ministra Presidenta Norma Piña.

Como era de esperarse, el presidente de México reprobó la movilización que defendía al Tercer Poder de la Unión por, según él, “actuar con prepotencia” y “provocar” a sus opuestos.

Te puede interesar: López Obrador culpó a Norma Piña de dar “manga ancha” a jueces de la SCJN

Bajo esa línea, López Obrador se dirigió a la otra parte involucrada a quien no sólo alentó a no caer en provocaciones, también a continuar con su “manifestación pacífica”: “Hay que seguir luchando por la vía pacífica, no caer en provocaciones”, puntualizó.

“Cuando se lucha por una causa justa hay que resistir. Por eso es importante no olvidar lo que es la resistencia civil pacífica. Ánimo, no están solos”.

López Obrador pidió manifestarse "sin violencia verbal" contra la Suprema Corte

Información en desarrollo...