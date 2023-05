Talina Fernández aseguró que polémica por la herencia de Mariana Levy inició porque su nieto “se vende por dinero”

La también nombrada “Dama del buen decir” causó gran controversia tras sus declaraciones

La edad no es un impedimento para el amor y la intimidad, eso lo saben muy bien la presentadora Talina Fernández y su novio José Manuel, ambos de 78 años de edad. La mamá de la fallecida actriz Mariana Levy sonrojó a más de un periodista luego de detallar la forma en que despistan a sus familiares para poder tener contacto sexual con él, causando gran revuelo en redes sociales y recibiendo mensajes de apoyo o incluso experiencias de otras personas que viven la plenitud de la tercera edad.

Luego de acudir a un evento donde fue reconocida por su trayectoria ante las cámaras de televisión, la también nombrada Dama del buen decir se detuvo unos segundos para enfrentar la nueva controversia que su familia atraviesa tras las declaraciones de sus nietos, aunque sería la confesión de su vida sexual la que realmente trascendería con gran éxito y por la cual es aplaudida por miles de internautas.

“El amor no se acaba y las mujeres que creen que a los 78 ya se les murieron las hormonas, pero les tengo una información la libido sigue hasta que te mueras. Sino, pregúntenle a las viejas porque hay muchas que tienen sueños eróticos”, inició la ex presentadora del Programa Hoy ante los diversos medios de comunicación que cubrieron el evento social.

“Lo único que rechina es la cabecera”: Talina Fernández

Talina Fernández y su novio tiene la misma edad: 78 años (Foto: Cortesía TV Azteca)

Detallando lo que había tratado de decir con su primera declaración, Talina Fernández no dudó en confesar lo que pasa en su casa, asegurando que sus familiares suelen pensar que ella por las noches se pone a ver televisión con su novio, sin que sepan que realmente están haciendo otras cosas.

“Se imaginan que estamos juntos en la mecedora, así se imaginan que vemos la tele en la noche, pero resulta que no, lo único que rechina es la cabecera”, externó con gran alegría y ante la gran bulla de reporteros y camarógrafos que incluso no pudieron contener su risa quedando registrado en los videos.

Talina Fernández acusó a su nieto de “venderse por dinero”

Desde el 2005 que falleció Mariana Levy por un desafortunado infarto derivado de un susto, la vida de Talina Fernández no había tenido una controversia tan grande como la que ahora atraviesa. La ex presentadora de Hoy dejó ver que a sus 78 años no se quedará callada y por ello les respondió a su nieto quien la ha atacado duramente.

La controversia inició luego de que los hijo de la recordada actriz le externaron a la revista TVNotas que desde la muerte de su madre no han recibido ni un sólo peso de la herencia. Asimismo, tanto Paula como José Emilio acusaron a su hermana, María, de ser la posible causa por la que el dinero no ha llegado a sus manos.

Talina Fernández recuerda al borde del llanto siempre a su hija fallecida Mariana Levy (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Ante ello, la Dama del buen decir reaccionó en el mismo evento en el que fue acompañada por su novio José Manuel: “En cuestiones de la herencia, nada más hace 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, pero estoy en Dios que pronto les llegue su herencia. Ha sido un largo camino y yo de leyes no sé nada. José Emilio le gusta mucho las bambalinas y se vende con una revista, no te digo pinch* porque no puede hablarse de eso en la tele, y se vende por dinero, entonces es capaz de decir cualquier cosa”.

La controversia en la familia de Talina Fernández podría ser solo el inicio de una nueva guerra legal y mediática entre otra dinastía de famosos.