Daniela Parra agradeció a Daff Hoffman por declaraciones sobre Héctor Parra: “Mi hermana es víctima de su familia”

Daniela agradeció el testimonio de Daff, y se refirió a su hermana como una víctima de su madre

Luego de que Héctor Parra fuera sentenciado a más de 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores contra su hija Alexa Hoffman, la prima de ésta declaró que estaba triste por cómo había sido llevado el caso. Daniela Parra, la otra hija del actor, quien ha estado en el ojo del huracán por defender a su padre, le agradeció por medio de un comentario en Instagram, pues mostró empatía por ella.

Daniela agradeció el testimonio de Daff, y se refirió a su hermana como una víctima de su madre. “Gracias, Daff, te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mí y por mi hermana, que tú y yo sabemos perfectamente que está siendo víctima de su propia familia”, escribió la joven.

Y es que Daff Hoffman, quien es prima de Alexa de Ginny, ex pareja del ahora sentenciado actor, declaró hace unos días: “Soy Daff Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman y prima hermana de Alexa Hoffman, y me siento sumamente triste y frustrada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre”.

Para Daff Hoffman, el caso estaba lleno de anomalías e incongruencias y criticó la manera en la que su tía, Ginny, ha llevado su defensa. Asimismo, aclaró que aunque piensa eso, no tiene ninguna intención de desacreditar la palabra ni la voz de Alexa, pero que siendo parte de los Hoffman, conocía bien cómo se manejan las cosas al interior de la familia.

Para Daff Hoffman, el caso estaba lleno de anomalías e incongruencias y criticó la manera en la que su tía, Ginny, ha llevado su defensa

Del mismo modo, Daniela Parra se dijo en disposición de compartir argumentos y dialogar. “De mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión. Gracias, Daff. Eres una gran persona, eres muy valiente”.

Luego de que la sentencia de Héctor Parra fuera revelada a los medios de comunicación, su hija mayor denunció corrupción y anomalías graves en el caso, escribiendo directos mensajes en su cuenta de Twitter: “qué mentada de madr*”. Alexa Hoffman, por su parte, aunque no reaccionó con sus propias palabras, sí compartió un par de historias de Instagram.

“A las mujeres se nos exige perfección aún en situaciones de abuso. Bajo preguntas revictimizantes que solo quitan la responsabilidad al agresor: ¿y por qué no hablaste antes? ¿y por qué no te defendiste? ¿Y cómo ibas vestida? Porque es más fácil decirnos mentirosas a dejar de encubrir hombres abusadores. Que el ‘yo te creo’ sea todo el año, no solo el 8M”, decían las publicaciones.

La abogada de Héctor Parra reveló que el actor se encuentra tranquilo luego de la sentencia dictada por el juez el pasado 26 de mayo del 2023. El histrión pasará 10 años y 6 meses en prisión

Fue la abogada de Alexa, Olivia Rubio, quien fue la primera en revelar la sentencia del Héctor Parra a través de un comunicado de prensa. “Esta sentencia es un reconocimiento al valor y la dignidad de Alexa, y su madre, quienes a pesar de la revictimización que sufrió por parte de su agresor, su familia y algunos medios de comunicación, no se rindió en su lucha por hacer valer sus derechos”, escribió.

Días antes de la última audiencia de Héctor Parra, Alexa Hoffman se quejó del aplazamiento de su caso a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, denunciando: “Le pido al fiscal que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé por qué lo hacen. No es posible que le permitan al ministerio público posponer una y otra vez. ¿Qué ganamos con esto? Además de nunca avisar a la víctima. ¿Ahora hasta el 26? Por favor ayuda, SOS”; no obstante, hoy su padre es considerado culpable.

