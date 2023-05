Gustavo Adolfo Infante cree que Héctor Parra es culpable: “Vi las pruebas”

El conductor contó que, tras ver la carpeta de investigación, dejó de pensar en la inocencia del actor Crédito: Youtube/ImagenEntretenimiento

Gustavo Adolfo Infante declaró en su programa De primera mano que, después de ver la carpeta de investigación entorno al caso de Héctor Parra y Alexa Hoffman, dejó de creer en la inocencia del actor. El día de ayer, el padre de Daniela Parra y ex pareja de Ginny Hoffman fue declarado culpable de corrupción de menores y fue condenado a pasar 10 años y 6 meses en prisión.

Te puede interesar: Alexa Hoffman va contra Gustavo Adolfo, Michelle Ruvalcaba y Daniela Parra

El comunicador, tras presentar la nota sobre el caso, contó que, hace tiempo, tuvo acceso a la carpeta de investigación de la denuncia donde el histrión fue acusado de abuso sexual, entre otros delitos, y que lo que pudo ver ahí fue lo suficientemente fuerte para cambiar su punto de vista.

La carpeta de investigación, por azares del destino, parte de las pruebas, llegó a mis manos y yo la vi, y yo les dije que ‘este señor, yo pienso que este señor es culpable’”

Del mismo modo, el periodista de espectáculos aclaró que, aunque pudo leer cosas muy fuertes sobre Héctor Parra, no está dispuesto a revelar el contenido de la carpeta de investigación. “Yo no sé si sea un delito o no es delito, yo soy un reportero. Me dieron la oportunidad de verlas, las vi, nunca las he descrito, nunca he dicho lo que vi ahí ni lo voy a decir”.

Gustavo Adolfo Infante reveló que, tras ver las pruebas, dejó de creer en la inocencia de Héctor Parra (archivo)

Y es que, al parecer, lo que Gustavo Adolfo Infante leyó fueron descripciones detalladas sobre lo que, al parecer, Héctor Parra le hizo a su hija, Alexa Hoffman. El comunicador comentó que a pesar de todo lo que ha sucedido, los dimes y diretes y la división de las personas alrededor del caso, era importante tomar en cuenta que se trataba de la denuncia de una menor de edad.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante reaccionó a sentencia de Héctor Parra: “Vivimos en medio de la corrupción”

“El problema es con Héctor Parra y tal vez con el juez. Un juez dice que es culpable de corromper a una niña de 6 a 14 años, una menor de edad. No lo olvidemos”, sentenció el conductor de De primera mano.

También dijo que, como muchas otras personas, llegó a sentir que Héctor Parra no era culpable. Recordemos que, parte de la opinión publica está decantada por la idea de que las acusaciones de Ginny Hoffman y su hija Alexa son falsas.

Te puede interesar: Por qué Gustavo Adolfo Infante ha dividido opiniones sobre el documental de Alexa Hoffman

“A mí me llegaron a convencer, ya estaba convencido de la inocencia de él cuando yo vi las pruebas”, dijo Gustavo Adolfo. No obstante, comentó que, tal como ya lo ha dicho antes, se trata de un caso “extraño y manoseado” y que el hecho de que “diputados” hubieran participado lo volvía aún más “raro”.

Héctor Parra es culpable de corrupción de menores y fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión (archivo)

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra abogada de Héctor Parra con “ocultar información”

El comunicador también se refirió a la confusión que se originó después de la audiencia de hace algunos días donde Héctor Parra fue absuelto de 7 delitos relacionados a abusos sexuales. Para Infante, la abogada no fue clara desde el inicio para con la prensa y la propia Daniela Parra.

“Engañó a Dani Parra y engañó a los medios de comunicación. Dani Parra, todavía el día de la marcha, ayer o antier, decía ‘es que puede ser inocente y condenado a uno, dos, tres días’. No. Ella sabía que lo mínimo iba a ser 10 años. Ella lo sabía, y me parece, neta, de quinta, que una abogada esté ocultando la información”.

En su momento, la abogada del actor declaró a los medios que no daría información a medias hasta que tuviera todo claro. También, Addis Tuñón, compañera de Gustavo Adolfo Infante manifestó: “La abogada decía que ella le dio la información a Daniela y que ella decidió manejarla así”.