Daff Hoffman, sobrina de Ginny, rompió el silencio sobre caso de Héctor Parra: “No puedo seguir en silencio”

Daff Hoffman alzó la voz por su prima Alexa y por Daniela Parra. (Foto: Instagram/@daffhoffman)

Dafne Hoffman, se pronunció ante el caso de Alexa Hoffman y su padre Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores. Dafne se dedica a la creación de contenido relacionado con la violencia de género.

También es conocida por haber expuesto supuestas situaciones dentro de su familia a la cual pertenecen tanto la youtuber Yoseline Hoffman (YosStop), así como la actriz Ginny Hoffman, quienes serían sus tías ya que ella es hija de David Hoffman (hermano mayor de Ginny Hoffman y medio hermano de YosStop).

A través de su perfil de Instagram, Daff publicó un comunicado en donde compartió su sentir sobre lo sucedido con su prima hermana de Alexa Hoffman. Comenzó con un llamado a alzar la voz y a romper el silencio acerca de los casos de abuso y manipulación que de acuerdo a su texto “es una verdad doloros y desgarradora que ha afectado a su familia”.

“Soy Daff Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman y prima hermana de Alexa Hoffman, y me siento sumamente triste y frustada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre”

Dafne Hoffman (@daffhoffman)

La joven hizo hincapié en que no intenta desacreditar la palabra y voz de Alexa Hoffman. Sin embargo, dejó muy en claro “anomalías e incongruencias en la fomra en que su tía llevó la supuesta defensa”. Ya que ella señaló conocer bien a su familia y cómo es que manejan situaciones de esa índole.

Narró la manera en que ella misma, Dafne Hoffman expuso su caso sobre violencia y abuso durante su infnacia. “Esa niña pequeña Hoffman que fue manipulada para transmitir la información de acuerdo a lo que mi familia me decía, siempre a su favor”, aseveró.

“Pero como madre y como parte de una familia, no se puede manejar la justicia de manera tan contradictoria. No se puede un dí pedirle a una niña que guarde silencio y nunca darle voz ni protección, y unos años después al enterarse de un abuso tan grave hacia su hija salir a viralizar la historia a una revista para manchar la imagen de alguien que te estorba”

Daffne aseguró que ese tipo de acciones y actitudes tomadas por parte de Ginny Hoffman no encajan con su imagen. “Esto no concuerda con el papel de una madre o una familia unida y protectora que busca justicia”, estalló. Asimismo cuestionó el proceso que llevó su tía para exponer el caso de abuso que Alexa Hoffman vivió, pues se dijo desconcertada al ver a Ginny con una sonrisa cuando salió a la luz la historia además de que en su tiempo no denunció los hechos de manera oficial ante las autoridades.

La joven aseguró que su tía habría sido quien expuso ante los medios de comunicación a su hija Alexa. (@daffhoffman)

La sobrina de YosStop arremetió en sus líneas finales de la publicación poniendo en tela de juicio que Ginny habría sido quien fue la primera en exponer a su hija con los medios de comunicación.

“No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo”

La noche del viernes 26 de mayo fue cuando Daff rompió el silencio y tomó la decisión lanzar estas declaraciones que coloca en el ojo del huracán una vez más a la familia Hoffman. “No puedo seguir en silencio en un rincón, como siempre me obligaron a hacerlo, porque fui la oveja negra que se atrevió a decir no”, sentenció. “Se trata del karma que cargo al ser parte de esta familia, un karma del cual no quiero formar parte”.

El texto está confromado por tres hojas y en la parte final tocó nuevamente su historia, su caso de abuso y por qué tomó el impulso de enfrentar las presuntas acciones de su familia.

(Instagram/@ginnyhoffman_)

“En el momento oportuno conocerán mi historia detrás del por que digo lo que digo de mi familia. Pero hoy alzo la voz por mi prima y por Dani. Ella debe saber que también me tiene a mí”

“Comparte este mensaje y hagamos que nuestra voz sea escuchada en todos los rincones del mundo. Es hora de rompre el silencio, de exigir transparencia y justicia”, así cerró la publicación y la acompañó con una fotografía suya cuando era una pequeña niña.

Desde que Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra denunciaron a Héctor “N” por abuso sexual de la entonces menor, Daff expuso que su tía, Ginny, estaba teniendo un comportamiento inusual frente a las cámaras, pues pese a que invitaba a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia y pedía justicia por ellas, la misma Dafne sufrió de varios abusos físicos y sexuales por parte de su familia y nadie la llegó a ayudar.

Héctor Parra, Daniela Parra y Alexa Hoffman (Instagram)

“Jamás se hizo nada, y yo fui esa niña que en algún momento necesitó ese apoyo y siempre me han silenciado y siempre me han tratado de callar de una u otra forma y me he mantenido en el anonimato por muchos años”, confesó en julio de 2021.