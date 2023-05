AMLO anunció acuerdo con China para evitar llegada de fentanilo a México

AMLO habló sobre un acuerdo con China y Corea del Sur para evitar la llegada de fentanilo a México. (Presidencia)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, anunció, durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, que su gobierno firmará un acuerdo con China y Corea del Sur para evitar la entrada de fentanilo a México.

López Obrador declaró que “estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México, en especial con la Fiscalía de la República, para evitar la entrada de fentanilo de China a México, lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur. Hay disposición por parte de ellos de apoyar, de modo que así garantizamos que se combata el fentanilo y otros precursores que llegan de Asia”.

Y es que el gobierno de Estados Unidos, a través de Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de de la Casa Blanca, afirmó que México es la principal vía por la que llega el fentanilo. Dicha declaración se dio horas después de que el presidente de México aseguró que Florida podría ser el lugar por el que ingresa esa sustancia.

AMLO mencionó el pasado jueves, sobre el tema, que “primero que hagan una investigación, porque en una de esas la droga entra por Florida. En una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque si llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros”.

El pasado jueves, AMLO señaló que el fentanilo podría estar ingresando a Estados Unidos por Florida. (Foto: DEA)

A pesar de las diferencias en cuanto si es México o no la principal vía de ingreso de dicha sustancia, el mandatario manifestó que continuará con el apoyo a Estados Unidos contra esa sustancia. “Nosotros vamos a seguir cooperando con Estados Unidos, ayudando al gobierno de Estados Unidos en todo lo que es el combate a las drogas y en especial en el combate del fentanilo, entre otras razones, y yo creo que eso es lo principal, por cuestiones humanitarias, porque hace mucho daño el fentanilo y pierden la vida muchos estadounidenses y lamentablemente, jóvenes, entonces nosotros vamos a seguir ayudando”, explicó el jefe del Ejecutivo Federal.

También señaló que en su administración se continuará con la destrucción de laboratorios en los que ha negado se produzca el fentanilo, pero en los que ha reconocido, solo se usan para troquelar pastillas.

“Vamos a seguir evitando la entrada de fentanilo y de otros precursores químicos y también destruyendo laboratorios”, expresó.

Además, AMLO afirmó que no permitirá que desde Estados Unidos se le culpe a México por el tráfico de fentanilo. “Queremos que no se use este problema, tan lamentable, grave, que tienen en Estados Unidos, para culpar a México, con propósitos politiqueros”, mencionó.

El pasado mes de abril, AMLO envió una carta a China pidiendo apoyo para contener el tráfico de fentanilo entre ambos países. Presidencia

AMLO envió carta a China

Cabe destacar que el pasado mes de abril, el presidente López Obrador envió una carta al gobierno de Xi Jinping con el fin de solicitar, por razones humanitarias, apoyo para controlar los envíos de fentanilo que llegan a México desde China.

La carta fue presentada por AMLO en su conferencia de prensa matutina del 4 de abril, sin embargo, el documento fue enviado por la embajada mexicana desde el 22 de marzo.

En primera instancia, en el documento se expone el papel del opioide en Estados Unidos, país que en la actualidad atraviesa una crisis de salud derivada de su consumo, así como las acciones que el gobierno de México ha emprendido en apoyo al territorio vecino. Bajo este sentido, López Obrador expuso los roces que su gobierno mantiene en torno al tema con algunos políticos estadunidenses del partido republicano.

“Últimamente de manera falaz e irresponsables algunos senadores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen a causa del consumo de fentanilo”, se lee en la misiva.

Unos días después, el gobierno de China respondió a la carta de AMLO, negando que exista el llamado tráfico ilegal de fentanilo entre ambos países y diciendo que “Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas”.