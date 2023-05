Galilea Montijo y Tania Rincón sorprendieron al bailar twerking en Hoy: “Soy una mujer mayor”

Las conductoras demostraron su fuerza corporal. (YouTube: Hoy)

Galilea Montijo y Tania Rincón han permanecido entre las principales tendencias de redes sociales durante las últimas semanas por rumores sobre su vida amorosa, pues desde que hicieron públicas sus respectivos rompimientos han dado mucho de qué hablar por sus encuentros con supuestos pretendientes: la michoacana disfrutó de unas vacaciones con Mariano Sandoval, mientras que la tapatía fue captada con Isaac Moreno.

Te puede interesar: Galilea Montijo nombró ganadora de La Casa de Los Famosos a Wendy de Las Perdidas

Sin embargo, en esta ocasión sorprendieron al público de Hoy porque sacaron a relucir sus mejores pasos de Twerking. Todo sucedió durante una emisión del matutino de Televisa, donde aprovecharon la visita de una instructora de este tipo de baile para demostrar su fortaleza corporal y dominio de cadera mientras aprendían nuevos movimientos.

Tania Rincón jugó con sus compañeros. (YouTube: Programa Hoy)

“Este día vamos a sacudirlo todo. Preparen lo suyo porque vamos a sacudir hasta que se quejen los vecinos”, comenzó Tania Rincón.

Te puede interesar: Maquillista de Galilea Montijo exhibió a Eduin Caz por hacerle un desplante: ¿Fue déspota?

Mientras la conductora michoacana presentaba el segmento, Galilea Montijo y Paul Stanley se sumaron al grupo de chicas que estaban preparadas para participar en la dinámica. Sin embargo, algo que llamó la atención de todas las mujeres presentes fue que el hijo menor de Paco Stanley se presentó con relleno en su pantalón para que luciera más su retaguardia cuando hiciera los pasos.

El público aplaudió la química que existe entre Tania, Galilea y Paul. (YouTube: Hoy)

Sin más, la instructora comenzó con la clase y les enseñó tres pasos básicos a los conductores del programa. Andrea Escalona y Tania Rincón no tuvieron ningún problema en hacer cada uno de los movimientos contrario a Galilea Montijo, quien solicitó el apoyo de la profesional para hacer los pasos sin lastimarse.

Te puede interesar: Daniel Bisogno salió en defensa de Galilea Montijo tras críticas por su nuevo romance

“¿Cuál es el truco?”, comentó mientras intentaba seguir a sus compañeros, especialmente a su compañera michoacana, quien no sólo se robó las miradas con su radiante belleza, también se ganó aplausos por su desenvolvimiento.

“Todo eso anda suelto”, dijo Galilea en halago a su colega.

La tapatía se robó suspiros con sus movimientos de cadera. (YouTube: Hoy)

Pero eso no fue todo, la presentadora tapatía siguió lanzando comentarios burlescos cuando estaba haciendo los otros dos pasos: “A mí se me mueven así (las posaderas) aunque no haga eso. Mira miss, se me mueven así solitas”.

“Se te mueve hasta el intestino”, comentó Paul Stanley. “Hasta la amalgama”, dijo Tania Rincón.

Finalmente, todos se tiraron al piso para hacer una secuencia que consistía en acostarse en sobre una plataforma, doblar una pierna y levantar la cadera al ritmo de la música. Este paso es conocido a nivel mundial como el paso de Anitta, ya que fue la cantante brasileña quien lo popularizó en sus conciertos y lo convirtió en un trend de redes sociales.

Galilea Montijo estuvo con Wendy Guevara, cuarta participante de La Casa de Los Famosos. (Ig: @galileamontijo)

“Como ya me cansé, hagan la coreografía y yo las veo desde aquí”, declaró Paul ante el cansancio que sintió por hacer ejercicio.

Las conductoras de Hoy continuaron con la clase hasta donde pudieron, pues Galilea Montijo no logró levantarse con facilidad del piso después de hacer el paso de Anitta, así que Tania Rincón acudió a su ayuda.

“Yo soy una mujer mayor, anciana”, comentó la también conductora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México mientras que su compañera michoacana se acostaba sobre su regazo: “¡Ay, Tania!”. Y es que no sólo se abrazaron, también movieron sus caderas al mismo tiempo.

Tania Rincón se ha viralizado en redes sociales por sus accidentes en pantalla. (Instagram @taniarin)

La clase de Twerking se difundió y viralizó en redes sociales, donde muchos internautas halagaron a las conductoras y reconocieron su fortaleza corporal, aunque no faltaron las críticas.

“Si se puede, Gali”. “Esa Tania 2 años más haciendo ejercicio y desaparece ya no tiene nada”. “A Tania sí le salió”. “Amamos a Tania”. “Me encantan Gali, Tania y Poli, es muy divertido verlos”. “Tania Gali y Pool hacen una gran mancuerna”. “Estas mujeres ahora que no están casadas se ven más felices“, fueron algunas reacciones.