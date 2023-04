Tania Rincón sufrió un accidente en la playa mientras practicaba surf: “Ya ni con polish sale”

Tania y Daniel se separaron tras 11 años de matrimonio. (Instagram: @taniarin)

Tania Rincón continúa envuelta en controversia por vacacionar con su expareja, Daniel Pérez, y disfrutar de un merecido descanso en un paradisiaca lugar cerca del mar junto a un conductor de Venga la Alegría (VLA), el chef Mariano Sandoval. Pese a los rumores que circulan sobre su vida privada, la presentadora de televisión se mantiene activa en redes sociales para compartir con sus fans algunas imágenes de sus viajes.

Entre fotografías con sus hijos y poses en bikini, la michoacana de 36 años presumió que estaba tomando clases para aprender a surfear cuando, de un momento para otro, prendió las alarmas al mostrar las aparatosas lesiones que sufrió en su espalda luego de que una ola la sacara del mar.

La conductora tuvo dos hijos con Daniel: Patricio y Amelia. (Instagram: @taniarin)

“Y pues que me revuelca la ola con todo y tabla de paddle surf. Me raspe machín, siento que ya ni con polish sale”, contó en sus historias de Instagram con su característico sentido del humor.

En la siguiente historia colgó una fotografía que sus compañeros de viaje le tomaron tras el accidente. En esta aparece de espaldas luciendo un bikini azul marino con la espalda repleta de heridas por el impacto que tuvo sobre la arena. La conductora de Hoy no compartió más detalles sobre lo sucedido y con sus comentarios burlescos dejó entrever que el percance no pasó a mayores.

Aunque ya no forma parte de "Venga la Alegría", mantiene una gran amistad con algunos de sus excompañeros. (Instagram: @taniarin)

“Las estrías ya venían de fábrica”, escribió sobre la fotografía que inevitablemente se viralizó en redes sociales por todo lo sucedido.

Los conductores continuaron sus vacaciones sin mayor inconveniente, incluso, horas después Tania publicó un breve video donde apareció lanzándose a un río desde diferentes alturas y deslizándose por una resbaladilla natural de una cascada. Incluso, se burló de Mariano Sandoval por tardó varios minutos en aventarse al agua pese a que había fila.

Los amigos desataron rumores de romance. (Instagram: @taniarin)

Tania Rincón robó suspiros con sus atrevidos bikinis

La michoacana es considerada como una de las presentadoras de televisión mexicana más atractivas y en esta ocasión no fue la excepción, pues cada una de sus publicaciones sobre sus vacaciones se llenaron con cientos de halagos de sus fans. Y es que la colaboradora de Televisa sorprendió a sus 4 millones de seguidores en Instagram con fotografías en bikini.

“Así! Así me voy a poner! Ahora que me recupere de la rodilla le meto machín al gym y a la dieta”. “Tania eres un ángel, se te extraña en el programa, junto a Gali y Pol son una dinamita”. “Nombre Tania, ya quisiera yo ese cuerpazo. Muchas felicidades por tu disciplina”. “Te me calmaaaaaassss ya con tanta bellezaaaaaa”, fueron algunas reacciones.

Sin embargo, otros usuarios externaron su preocupación al notar que Tania supuestamente se veía más delgada en comparación a su última aparición en Hoy y así se lo hicieron saber en la sección de comentarios: “Por qu’e tan flaquita?”. " Estas muy linda, pero ya no bajes de peso”. “Ya parale, te vez muy demacrada mi Tanis”. “Estás adelgazando mucho, te vez demacrada, ojerosa y sin ilusiones”.

La conductora anunció su separación casi al mismo tiempo que Andrea Legarreta y Galilea Montijo; todas presentadoras de Hoy. (Instagram: @taniarin)

Tania Rincón y Mariano Sandoval desataron rumores de romance

Fue a principios de marzo cuando la presentadora anunció el fin de su matrimonio con Daniel Pérez después de aproximadamente 16 años juntos, 11 de matrimonio y dos hijos en común. De acuerdo con el comunicado que difundieron en redes sociales, ambos tomaron la decisión de continuar su vida por caminos separados de manera amistosa por el bienestar de Patricio y Amelia.

“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja”, escribieron.

La conductora subió esta foto que se tomó con Mariano en sus vacaciones. (Instagram: @taniarin)

A poco más de un mes del anuncio, Tanía Rincón desató rumores de romance con Mariano Sandoval por el viaje que hicieron a Costa Rica. Hasta el momento ninguno de los dos a confirmado o desmentido la información, sin embargo, se sabe que construyeron una bonita amistad cuando trabajaron juntos en VLA.