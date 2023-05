AMLO confió que Ebrard se apegará a la encuesta como método para elegir al candidato de 2024

El presidente aseguró que el método establecido en los estatutos es el de la encuesta, y confió en que Ebrard lo aceptará. (Presidencia)

De cara a las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no tiene un candidato favorito, sino que apoyará a quien gane la encuesta interna de Morena y se dijo seguro de que Marcelo Ebrard aceptará el método estatutario.

Te puede interesar: “Estamos arriba en las encuestas”, respondió Sheinbaum a supuesta ventaja de Ebrard rumbo al 2024

Esto luego de que el Canciller reveló hace unos días que luego de las elecciones en el Estado de México daría a conocer su propio plan para elegir al candidato a la Presidencia.

Al hablar sobre la encuesta de Morena, el presidente López Obrador dejó claro que sin importar si son sus hermanos, en referencia a Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, o su hermana, en referencia a Claudia Sheinbaum, brindará su apoyo a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta que realice el partido.

Te puede interesar: Cuál es la fórmula para que Morena elija a su candidato presidencial, según Ebrard

Recordó que él contribuyó a dos cosas dentro del partido cuando fue su dirigente, una de ellas, la instauración de las encuestas dentro de los estatutos. En este punto consideró que otro tipo de método es riesgoso, pues se prestan más para que ganen candidatos a modo.

El presidente López Obrador recordó cuando participó en la encuesta del PRD en contra de Marcelo Ebrard para definir al candidato de 2012. Foto: Infobae México

Señaló que la encuesta permite saber que es mejor ver qué quiere la gente, porque “el pueblo no se equivoca, o se equivoca menos” y señaló también que otro tipo de método de selección implicaría ruptura y confrontación.

Te puede interesar: Cuándo se sabrá quiénes son los candidatos del PAN y PRI para las elecciones presidenciales 2024

El mandatario recordó que en 2012 se realizaron hasta tres encuestas internas, en aquel entonces dentro del PRD, para definir al candidato cuya disyuntiva estuvo entre él y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Advirtió que en aquel entonces los opositores apostaron a la ruptura, pero Marcelo Ebrard “no escuchó el canto de las sirenas” y aceptó los resultados.

Destacó que otra cosa a destacar es la listas de los candidatos a diputaciones, en cambio, lo que hizo fue que en los distritos se eligen a los delegados y se hace una rifa entre los 100 que resultaron electos. Recordó que al principio salieron indígenas, maestros y comerciantes.

El secretario de Relaciones Exteriores es una de las cuatro corcholatas de Morena rumbo a la Presidencia de la República. (Presidencia)

También criticó a aquellas personas que al no ganar las encuestas optan por irse a otro partido político y presentarse como candidato del presidente, algo que señaló como “deshonesto”. Señaló que ello es poner por delante el interés personal y no el interés público.

“Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por principios y por ideales”, dijo el mandatario federal, para después apuntar que no es posible llegar así a cargos, “dejando trozos de dignidad en el camino”.

No tengo relación con Ricardo Mejía

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció en torno a una publicidad que supuestamente fue vista en el estado de Coahuila y en la cual se usaría la imagen del mandatario federal para promover al candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja.

Sobre ello, el presidente dijo que no se puede pronunciar sobre ello, pero aclaró que no tiene relación alguna con él, luego de que de fungió como su subsecretario de Seguridad Pública.

AMLO rechazó el supuesto uso de su imagen para promocionar al candidato a la gubernatura de Coahuila por el PT. (CUARTOSCURO)

“Se fue sin decir adiós y no quiero que use mi nombre porque no tengo relación con eol. Así de claro, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación”, dijo

Recordó que la salida de Mejía Berdeja de su gobierno se dio luego de que no aceptó los resultados de la encuesta interna de Morena para definir a los candidatos a la gubernatura de Coahuila.

López Obrador dijo que los resultados de las encuestas se deben respetar porque son un asunto estatutario, y nunca ha habido problema y se han ganado gubernaturas mediante método de encuestas.

“Nos guste o no nos guste, es el pueblo el que decide. Se acaba el dedazo, y puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una prueba, a una encuesta y si el pueblo dice ‘no’, es no; eso debe quedar muy claro”, apuntó.