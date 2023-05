La apuesta que Mónica Castañeda le ganó a Daniel Bisogno

El conductor de "Ventaneando" perdió una apuesta con su compañera. (Ig: @bisognodaniel)

Daniel Bisogno deberá pagar una apuesta que hizo con la conductora y compañera Mónica Castañeda con quien comparte el programa Ventaneando. Tras la derrota del presentador deberá otorgar 5 regalos a la audiencia del programa de entretenimiento vespertino.

Te puede interesar: “¿Vas a tener participación en Televisa, Daniel?”: Pati Chapoy enfrentó a Bisogno en vivo

Pero ¿De qué se trató la apuesta y cuáles serán los premios para los seguidores de la producción televisiva de Azteca? Durante la transmisión del programa de este martes 23 de mayo Mónica Castañeda le recordó a Bisogno que había perdido una apuesta que hicieron en el pasado.

Esto fue debido a la victoria de Las Chivas del Guadalajara ante Las Águilas del América en las semifinales del torneo Clausura 2023 de la Liga MX que se llevó a cabo el pasado jueves 18 y domingo 21 de mayo y en donde el marcador global fue 3 - 2 a favor del equipo tapatío.

Daniel Bisogno perdió una apuesta con Mónica Castañeda porque perdió el Club América ante Las Chivas. (Ig: @bisognodaniel)

Después de la derrota del también actor teatral de producciones como Lagunilla Mi Barrio, fue Pati Chapoy quien, aparte de celebrar la victoria del equipo de futbol Guadalajara, dijo cómo sería la dinámica para que el conductor pagara la apuesta y es que estará involucrada la audiencia de Ventaneando.

Te puede interesar: Daniel Bisogno salió en defensa de Galilea Montijo tras críticas por su nuevo romance

“Y de platillos suculentos pasamos a la apuesta que hicieron... y que ganan Las Chivas”, dijo emocionada la periodista Pati Chapoy. Después del debate que iniciaron sobre los equipos y el encuentro que tuvieron en el Estado Azteca el pasado fin de semana, los dos presentadores confirmaron que a 5 personas que apoyen al equipo de Guadalajara y escriban un correo a las cuentas oficiales de Tv Azteca ganaran una comida que pagará completamente Daniel Bisogno.

Ante estas declaraciones el presentador espetó, molesto, que sólo pagará dos tacos para cada quien y que se van a aguantar, no obstante Chapoy lo regañó, le pidió que se lavara la boca y no dijera eso.

Pati Chapoy entró en una confrontación con Bisogno por el equipo de futbol que ella apoya. (Fotos: Venteando)

Después de que quedara claro cuál iba a ser el pago de la apuesta que perdió Bisogno intercambió unas palabras con un toque de polémica con su compañera Pati Chapoy por el equipo que ella apoya.

Te puede interesar: Luis Miguel hizo firmar acuerdo de confidencialidad a Armando Manzanero, confesó Pati Chapoy

Y es que la conductora de televisión aseguró que apoya a Las Chivas, ante lo que su compañero se mostró molesto y dijo que no era fanática de corazón, después metió a Pedro Sola en la confrontación y le dijo que él le iba al Atlante y ya no existe. El tío Pedrito se defendió diciendo que sí existe en la segunda división y que no lo dejan subir al “máximo circuito”.

Antes de que intercambiara palabras con el resto de los conductores de Ventaneando, Daniel Bisogno inició un debate con Mónica Castañeda sobre quién era el mejor equipo de futbol en nuestro país. El actor dijo que sin duda era el América y que esta vez le dio oportunidad al equipo tapatío para que celebraran una de “muchas”.

Daniel Bisogno aseguró que el América era el mejor equipo de México a pesar de ser derrotado el pasado fin de semana ante su mayor rival. (Foto Instagram: @bisognodaniel)

“A poco me vas a decir que el América es mejor equipo que Las Chivas, ni en este momento ni en ningún otro”, Como respuesta Castañeda dijo que a pesar de que contaban con el jugador que más hizo goles durante el torneo no pudieron vencer al equipo que únicamente juega con mexicanos. Así lo dijo:

“Los resultados son los resultados... tenías al lider de goleo y dónde quedó, a ver qué hizo”, acusó la reportera haciendo clara referencia al jugador mexicano Henry Martin quien anotó 14 goles y que le valió para ser congratulado como el mayor anotador del Clausura 2023.

¿Cuándo será la final del futbol mexicano entre Tigres y Chivas?

El partido de ida se jugará en El Volcán, en Monterrey, Nuevo León y será el próximo jueves 25 de mayo a las 20:00 horas y la vuelta se jugará en el estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco, el próximo domingo 28 de mayo a las 19:35 horas.