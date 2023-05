“¿Vas a tener participación en Televisa Daniel?”: Pati Chapoy enfrentó a Bisogno en vivo

Daniel Bisogno confesó que Televisa lo ha buscado enfrente de Pati Chapoy (Fotos: Venteando)

Pati Chapoy se ha caracterizado por formar grandes figuras en el mundo de los espectáculos de México, por lo que personalidades como Álvaro Cueva, Jimena Pérez La Choco o incluso la actual conductora prófuga de la justicia mexicana, Inés Gómez Mont, han sido parte de Ventaneando en sus más de 25 años al aire de forma interrumpida.

Sin embargo es de dominio público que le molestan las traiciones, sobre todo cuando alguien de TV Azteca migra a Televisa, como fueron los casos de Juan José Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle y el tan sonado caso de Atala Sarmiento, quienes los más fieles fans consideraban que podría seguir su legado cuando ella ya no quisiera estar al frente del programa de Azteca Uno.

Por ello una confesión de Daniel Bisogno en vivo impactó a más de uno, pues luego de presentar una cápsula sobre los festejos que el elenco de la obra de teatro Lagunilla mi barrio le realizó con motivo de su cumpleaños, el también llamado Muñeco externó que Televisa ya está preparando de forma oficial una serie televisiva sobre el proyecto con “todo el elenco original”, haciendo que La Reina del Espectáculo Mexicano reaccionara de forma inesperada.

Pati Chapoy cuestionó a Daniel Bisogno sobre posibles coqueteos en Televisa

Luego de que el musical “Lagunilla mi barrio”, en la que participa “El Muñeco”, tuviera gran éxito se anunció que San Ángel hará una serie televisiva con todo el elenco original

“Al elenco actual de Lagunilla mi barrio, cómo le estará yendo de bien mi Pati que ya Televisa está haciendo un programa con el elenco completo, bueno todos los personajes de Lagunilla mi barrio y se va a llamar El rey del barrio, no le podían poner igual. Lo va a hacer Albertano, Violeta Isfel, todos”, contaba Daniel Bisogno sin esperar la respuesta de su jefa que se encontraba a un lado con cara de sorprendida.

“¿O sea que vas a tener participación en Televisa Daniel?”, expresó con su característico tono de voz y con una sonrisa retadora después de poner nervioso a El Muñeco en vivo, quedando un silencio entre el resto de los presentes, que para dicha emisión del pasado lunes 22 de mayo eran Pedro Sola y Linet Puente.

“Pues en este no porque yo creo que les dio miedo, pero de que sí ando haciendo otra cosilla sí, al rato te cuento”, respondió Daniel ante un “Okay, perfecto” de Pati Chapoy intentando amenizar la situación con su colega estrella. Pedro Sola no se quedaría callado y respondería con un tono de voz molesto y caras de disgusto “¡¿Que qué?!”, a lo que también tuvo que responder El Muñeco: “De que se ofrece a que se haga es otra cosa”.

¿Quién ocupará el espacio de Daniel Bisogno en Televisa?

El presentador aseguró que el actor Alexis Ayala ocupará su lugar (Foto Instagram: @bisognodaniel)

Ante la incertidumbre de haber confesado las intenciones de Televisa con él y una clara negativa en querer participar en el proyecto que lo tiene de manera constante ante miles de fans de forma física, el conductor aseguró en Ventaneando que tanto su espacio como el de Maribel Guardia serán ocupados por personas ajenas al actual elenco, el por lealtad a TV Azteca y ella por trabajo ya pactado. “Pero bueno la única que no puede por chamba es Maribel Guardia, el mío creo que lo va a hacer Alexis Ayala”, finalizó El Muñeco.

En redes sociales más de uno ha tomado con humor el momento, pero otros le han recordado al también comediante que tome precauciones con sus comentarios y toma de decisiones, ya que una situación similar hizo que Atala Sarmiento quedara fuera del programa de espectáculos y cayera de la gracia de su mentora, Pati Chapoy.

“Cuidado Daniel, no por andar de chistoso como la güera quedes fuera de Ventaneando y vetado de por vida”. “No se pierde lo más por lo menos, creo que no deberías tentar al diablo”. “Que miedo porque no creo que si algo pasa Televisa te contrate tras tantos años atacándolos”, respondieron internautas.