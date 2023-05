¿Britney Spears en México?: las señales y dónde estaría La Princesa del Pop

Britney Spears estaría de vacaciones en México (Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES)

Miles de famosos internacionales han demostrado de forma directa, o no, su amor por México, por lo que es más común de lo que se piensa verlos disfrutar de algunos de sus paradisíacos destinos turísticos como sus playas al norte y sur del país, sus zonas arqueológicas o incluso las más céntricas ubicadas en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Una de ellas es Britney Spears, quien de forma muy recurrente viaja al país del tequila para disfrutar con amigos o su esposo Sam Asghari de las maravillas que México tiene para sus connacionales y turistas internacionales. Por ello una nueva publicación de La Princesa del Pop en Instagram ha levantado todo tipo de sospechas sobre lo que sería una reciente visita, motivo por el que sus miles de fans mexicanos ya indagan dónde podría estar la cantante.

En un video donde se le puede observar posar un vestido de dos piezas, la inferior azul turquesa de tela brillosa y la superior una transparencia llena de exuberante pedrería, mientras suena de fondo el tema Crazy, del cantante Seal, mientras mostraba su look y movía su alborotada cabellera rubia de un lado a otro -algo muy característico de la cantante pop- dio las pistas finales: escribió como descripción la palabra “México” junto a emojis de la bandera nacional y caritas de sospecha.

“Britney, hermana, ya eres mexicana”

Britney Spears compartió dicho mensaje en sus redes sociales (Foto: captura)

Aunque de momento el resto de sus publicaciones en redes sociales, historias instantáneas o las que sube su ahora esposo, el modelo y actor Sam Asghari no han confirmado su paradero o si solo se trataba de un amistoso saludo a sus millones de fans mexicanos, en Twitter han hecho su nombre tendencia y le han dejado una serie de mensajes amorosos por su recuerdo a ellos y la anhelada espera a que se anime a regresar musicalmente al país del tequila.

“Britney, hermana, ya eres mexicana”. “Si se dan cuenta el fondo parece un hotel lo que puede ser una clara señal de que sí anda acá y podríamos dar con ella en cuanto se despiste y un letrero o algo nos de señales de dónde se encuentra”. “El esposo no ha dado casi nada de pistas, pero que yo recuerde ese vestido no se lo había visto antes en otras publicaciones, así que siento que no está reciclando y así anda por acá”. “De todos modos aunque no estuviera aquí, ella siempre le da guiños a sus fans mexicanos, algo que no hace con otros países del mundo, así que más que lindo que La Princesa del Pop nos ama y si regresara a los escenarios seríamos un país más que contemplado”, reaccionaron.

La famosa viaja a México de forma frecuente (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Estuvo buenísimo”: el amor de Britney Spears por México

El pasado 20 de mayo del 2022, la cantante pop se dio un espacio para compartir algunos de sus mejores momentos de su reciente viaje a una de las paradisíacas playas mexicanas, luego de haber afrontado un difícil momento, pues compartió que había perdido un bebé a lado de su actual esposo.

En ese momento, la intérprete de Baby one more time, Toxic o Criminal, compartió un emotivo video de poco más de 1 minuto donde se le puede ver disfrutar de su visita a México junto a su prometido Sam Asghari. Sin embargo, resaltó el momento en que una pequeña niña mexicana “le robó el corazón” tras acercarse a ella.

Britney Spears enterneció a sus seguidores al mostrar un momento con una niña durante su visita en México

“Este es un mal video que armé de México … Estuvo buenísimo. ¡Te juro que esta bebé estuvo increíble!!! ¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro... ¡Me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos. ¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara! ¡Ella no tenía miedo! Me quitó las gafas y me miró a los ojos… la besé y me enamoré al instante!!!”, se pudo ver en su post de Instagram.