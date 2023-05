“Aquí hay laboratorios donde se le complementa y se envía a EEUU”, reconoció AMLO sobre el fentanilo

El Presidente advirtió que hay manipulación de medios. (Foto: Tomada de video presidencia)

Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en México sí hay laboratorios para completar el proceso de la droga sintética conocida como fentanilo, pero insistió que en el país no se produce la materia prima.

“No hay fentanilo, aquí no hay materia prima. Aquí hay laboratorios donde se le complementa y se envía a Estados Unidos”, explicó durante la conferencia matutina de este miércoles.

De acuerdo con el mandatario, el gobierno mexicano se sometía en años anteriores y la DEA (agencia estadounidense) era quien encabezaba los operativos en el combate a las drogas.

“En el caso del fentanilo, si Estados Unidos decía que en México había fentanilo era palabra bendita. Nosotros decimos no, no, no se produce en México el fentanilo. Entonces se sorprenden”.

El “fentanilo arcoíris” es una potente droga que se consume en Estados Unidos. (Foto: DEA)

Explicó que la trayectoria del también llamado fentanilo arcoíris, comienza desde países asiáticos, donde se produce y concluye en México. “Llega de Asia, entra a Estados Unidos, Canadá y luego a México”.

Desde el podio de Palacio Nacional, el político tabasqueño sentenció que los medios de comunicación, a quienes llamó “prensa amarillista” manipulan la información, motivo por el que algunos expertos e incluso ciudadanos estadounidenses, suelen pensar que México produce la materia prima.

“Si le preguntas al ciudadano estadounidense ¿Crees que los migrantes introducen el fentanilo a EEUU? La mayoría dice que sí. Fíjate el daño tan grande que hacen los medios que no informan. El tráfico de drogas es otra cosa completamente distinta por eso es muy profunda la crisis”, insistió el mandatario.

A pesar de la crisis de sobredosis y tráfico de la droga que se ha detectado en el país vecino, el mandatario dijo que no hay conflicto con ellos.

“Es muy profunda la crisis. Somos amigos, somos vecinos y es buena la relación entre los gobiernos ojalá salgan”.

Será importante detallar que el “fentanilo arcoíris” es una potente droga que se consume en Estados Unidos y se fabrica principalmente en Asia. De acuerdo con las investigaciones, estas pastillitas de colores son mucho más fuertes que la heroína.

Estas pastillitas de colores son mucho más fuertes que la heroína. (DEA)

La droga es considerada como mortal, ya que ha causado miles de sobredosis en Estados Unidos. En México también ha generado alerta entre las autoridades debido a su venta y consumo local.

Respecto a la protección de derechos humanos de los migrantes, el mandatario dio a conocer que se enfocará en mantener la protección de sus Derechos Humanos.

Según AMLO, se abrió la posibilidad para que trabajen 400 mil migrantes, los cuales son originarios de Haití, Nicaragua, Honduras el Salvador

Con relación al avance de dar más empleo a migrantes, el Ejecutivo federal reconoció que se ha trabajado con el gobierno que encabeza Joe Biden a la fecha y afirmó que sostuvo incluso, una reunión con el embajador de ese país para seguir con la autorización de permitir el ingreso de migrantes pero de manera legal.

Es decir, aquellos que quieran laborar en EEUU tendrán que realizar los trámites solicitados para poder entrar, tales como la visa, pues de esa manera se frenará el fenómeno de la migración.