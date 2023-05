Luis Miguel: viuda de su manager afirmó que el cantante mantiene contacto con sus hijos

Según la viuda del manager de Luis Miguel, el cantante sí ha buscado a sus hijos en los últimos tiempos (Foto: Instagram)

Desde que Luis Miguel anunció su próxima gira de conciertos que lo traerá de vuelta a los escenarios internacionales, el cantante se ha posicionado en medio de los reflectores y en el centro de las tendencias en redes sociales.

La anunciada nueva gira del intérprete de Será que no me amas ha sido todo un éxito, pues cuatro meses antes de su arranque se han reportado llenos totales en los recintos donde “el Sol” volverá a brillar.

Aunado a la expectativa que el regreso de Luis Miguel ha causado entre el público también ha llamado la atención la vida personal del cantante de 53 años, quien desde hace unos meses sostiene una relación sentimental con la diseñadora española Paloma Cuevas, quien incluso también es su comadre.

En días pasados se le vio al cantante de Por debajo de la mesa paseando por las calles de Barcelona junto a las hijas de Paloma Cuevas, Bianca y Paloma, e incluso “el Sol” mostró un lado paternal que llamó la atención de muchos.

“El Sol de México” se fue de paseo con su novia y las hijas de ella, Paloma y Bianca (Foto: Archivo)

Y es que tras dejar en la escuela a las hijas de su novia, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, en especial las críticas para Micky, pues múltiples usuarios han señalado que el famoso cantante sí es “capaz” de convivir con quienes serían “suis hijastras” y no con sus propios hijos de sangre.

Se conoce por declaraciones de Aracely Arámbula, que Luis Miguel no tiene una relación cercana con Miguel y Daniel, los hijos que procrearon en conjunto cuando sostuvieron una relación desde 2005 y hasta 2009.

Incluso la famosa “Chule” también ha sido contundente al dejar ver que solamente ella se ha hecho cargo de la manutención de los hoy adolescentes desde que eran pequeños, siendo que actualmente tienen ya 16 y 15 años.

El tema también ha resurgido a últimas fechas luego de que la protagonista de telenovelas como Soñadoras y Abrázame muy fuerte asisitó a una conferencia del motivador especializado en relaciones humanas y calidad de vida, Jorge Lozano, donde expresó que si ella pudo “salir del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”.

Aracely Arámbula ha sido contundente al revelar que Luis Miguel no mantiene contacto con sus hijos (Foto: Archivo)

Estas palabras resonaron en las redes sociales, donde de inmediato se tomaron como una alusión directa a Luis Miguel, quien por su parte y fiel a su misterioso estilo de vida, hizo caso omiso a la viral declaración.

Ahora, ha sido Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera durante años representante de Luis Miguel, en especial durante sus presentaciones en Argentina, quien habló de la relación familiar del famoso en el marco del próximo tour del artista.

“En Argentina es una locura, las chicas, la gente tratando de conseguir entradas, ya todo se agotó. La gente enojada, no durmiendo porque de repente tengo amigas que estaban en la fila 95 mil... el sistema es muy lento”, contó Lucía en una videollamada para el programa De primera mano.

Lucía recordó que en 1992, mientras Luis Miguel se encontraba en pleno concierto, se enteró de la muerte de su padre Luisito Rey, pero lejos de cancelar su presentación, la dio “con más emoción”.

¡Boletos agotados en horas! La locura por Luis Miguel desata el caos en la preventa y la reventa (Luis Miguel)

“La verdad que ese día fue muy triste para él, antes de empezar el show le contó a Hugo, y él dijo ‘igual yo voy a hacer el show’, fue uno de los mejores shows, con una emoción, la manera en que hizo el show fue increíble. No me lo voy a olvidar nunca por que sí fue una noche muy especial”, recordó Miranda.

Quien fuera esposa del representante en Argentina de Luis Miguel aseguró guardarle mucho cariño, desearle lo mejor al cantante y también reveló información nueva, pues según Lucía Miranda, contrario a lo que ha declarado Arámbula, el famoso artista sí se ha mantenido en contacto con los adolescentes.

‘Sé que #LuisMiguel ve a sus hijos de vez en cuando’ EN VIVO Viuda de exmánager de #LuisMiguel, #LucíaMiranda asegura que el cantante mantiene contacto con sus hijos #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/68PSDGF5ob — De Primera Mano (@deprimeramano) May 23, 2023

“Ese tema es difícil, a mí no me gusta hablarlo, a él como papá no lo hemos visto, ahora sé que él está muy enamorado de Paloma Cuevas y se le ha visto paseando con las hijas de Paloma en varias oportunidades, cosa que me llama también la atención. Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir, pero no te puedo decir mucho, ya me entienden lo que quiero decir”, expresó Lucía Miranda y cerró el tema.