Iván Archivaldo Guzmán habría mandado a asesinar al youtuber “El Compa Jorge” en Culiacán

El youtuber "Compa Jorge" fue asesinado afuera de su domicilio en abril de 2022 (Captura Instagram / Twitter)

Hace poco más de un año, el 18 de abril de 2022, Jorge Luis “L” -mejor conocido como el Compa Jorge en internet- fue acribillado por sujetos armados a las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán, Sinaloa.

Minutos antes de que el ataque armado en su contra fuera perpetrado, el influencer que contaba con más de 60 mil suscriptores en su canal de Youtube compartió en sus redes sociales que acudiría a una sucursal bancaria, por lo que la primera especulación que surgió fue que había sido víctima de un robo.

No obstante, recientemente el medio especializado en cárteles mexicanos, Borderland Beat, publicó un detallado perfil de Iván Guzmán Salazar -actual líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa- en el cual se brindan detalles poco conocidos no solo sobre la personalidad del hijo de El Chapo Guzmán, sino también de su amplia trayectoria criminal que lo ha llevado a ser uno de los capos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés).

Un artículo de Borderland Beat asegura que el hijo de Joaquín Guzmán Loera estuvo detrás del asesinato del youtuber sinaloense (Foto: IG/compajorge13)

En su introducción al extenso artículo, Borderland Beat advierte que la información recabada fue proporcionada por una persona que se identifica con el alias de “Shelby” quien tuvo conocimiento personal sobre los hechos a los que se refieren a lo largo del texto.

De este modo y entre muchas situaciones abordadas, en el artículo se despliega una lista de ejecuciones presuntamente ordenadas por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, entre las que destacó el nombre del youtuber Compa Jorge.

Aunque el texto difundido por Borderland Beat no brinda detalles sobre los motivos que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán habría tenido para ordenar la ejecución del influencer, en el apartado se hace especial mención a un video que el mismo Jorge Luis “L” publicó en su canal de Youtube en el que relata los encuentros que sostuvo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Los encuentros del Compa Jorge con “El Chapito”

El youtuber sinaloense compartió un video en su canal en el que aseguraba haberse encontrado con el hijo de Joaquín Guzmán Loera (Captura Instagram / Twitter)

El 14 de marzo de 2021 en el canal del Compa Jorge fue publicado un controversial video en el que el popular youtuber narró cómo fueron los encuentros que tuvo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual líder de “Los Chapitos”.

Fue a lo largo de 17 minutos y 21 segundos que el influencer compartió con sus más de 50 mil suscriptores que la última vez que vio al hijo de Joaquín Guzmán Loera fue hace ocho años apartir de la fecha de publicación del video.

Incluso, antes de comenzar a narrar los tres encuentros que sostuvo con el hijo de El Chapo Guzmán, el Compa Jorge aseguró que lo hacía porque eran verdad ya que “si hablas con mentiras, ahí si te va a ir mal y pues como no son mentiras un pariente mío me dijo pues platicálas no hay ped*”, mencionó el influencer a inicio de su video.

El Compa Jorge solía compartir en sus plataformas digitales contenido acerca de automóviles de lujo y razers todoterreno, un peculiar gusto que distintos reportes periodísticos dan cuenta que también comparte Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de este modo el primer encuentro que sostuvieron estuvo relacionado con el equipo de sonido de un vehículo que conducía entre sus 19 y 20 años.

El youtuber se encontré tres veces con Iván Archivaldo Guzmán Salazar (Foto: Instagram/@compajorge13)

El influencer refirió en su video que solía participar en arrancones en Sinaloa o que simplemente salía a dar la vuelta por avenidas populares y fue precisamente en uno de esos episodios cuando se encontró con un primo que viajaba junto la hijo de El Chapo Guzmán. Aunque en el momento Compa Jorge no reconoció que se trataba de Iván Archivaldo tiempo después volvió a encontrárselo, le mostró su respeto y le dijo que estaba “a la orden”.

A lo largo del video, el youtuber describe al líder de “Los Chapitos” como una persona muy humilde, no obstante y aunque en sus primeros encuentros se refería a él como “compa”, en su video publicado en 2021 dice claramente que ya se debe de referir a Iván Archivaldo como “el señor”, ya que las cosas habían cambiado y que, incluso, el hijo del capo ya no podía salir a recorrer Sinaloa en sus vehículos de lujo como antes solía hacerlo.

En el tercer y último encuentro que el Compa Jorge sostuvo con Iván Archivaldo aseguró que el hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa lo reconoció e incluso descendió de su camioneta Hummer para saludarlo. “Acá estamos a la orden, pa’ lo que se le ofrezca ya sabe”, se le escucha al youtuber mencionar en múltiples ocasiones.