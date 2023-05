Sheinbaum arribó a Coahuila para apoyar a Guadiana: “Me voy a poner el sombrero”

El candidato de Morena agradeció a la jefa de Gobierno por la lluvia que se presentó en Coahuila (Crédito: Twitter/@aguadiana)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a Coahuila para acompañar al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina, en un evento de campaña.

Durante su participación, la mandataria local indicó que no llamaría al voto, pues se encontraba como militante y no como gobernadora, además de que indicó que no quería enfrentar conflictos con el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que pidió respeto a las reglas electorales.

Asimismo, refirió que no haría evidente su apoyo a algún candidato; sin embargo, refirió que “se pondría el sombrero” como un acto simbólico, con el fin de que los presentes conocieran dónde está su corazón en este proceso electoral.

“Como formalmente no podemos hablar de si apoyamos a un candidato u otro, voy a hacer algo muy simbólico, me voy a poner el sombrero para que ustedes sepan dónde está nuestro corazón”, expresó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró la importancia de respetar las reglas electorales, pues indicó que el movimiento de la Cuarta Transformación “va muy bien”, por lo que no vale la pena que se presenten sanciones.

Aunado a lo anterior, otra de las cuestiones que recordó en varias ocasiones es que su viaje se dio como militante del partido; no obstante, Sheinbaum Pardo indicó que el sol que se presentó en la entidad del norte del país es un reflejo de la nueva época que está por vivir, en caso de que Guadiana resulte electo el próximo 4 de junio.

“Yo vengo como militante de Morena, como fundadora, pero sólo hay un camino en la transformación de nuestro país. Ayer llovió, no había llovido y hoy está el sol radiante porque va a llegar la primavera a Coahuila”, refirió.

En tanto, durante el evento que se presentó este domingo 21 de mayo, el senador con licencia y la mandataria capitalina firmaron el Compromiso por el Campo, un acuerdo a favor de apoyar a los agricultores y granaderos de la zona.

De igual forma, el candidato de la 4T afirmó que la lluvia que se presentó el sábado 20 de mayo fue “desatada” por la aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República.

“Estamos muy contentos por la lluvia de ayer, que con la venida de nuestra amiga Claudia Sheinbaum de allá de la CDMX, nos pusimos más contentos que hasta la lluvia se desató todo el día de ayer...como cosa de Dios, por la visita de un personaje distinguido fundador de Morena”

Armando Guadiana confesó que Sheinbaum es su corcholata favorita

En tanto, en una entrevista para Milenio, el candidato a la gubernatura confesó que la jefa de Gobierno de la capital del país cuenta con su respaldo en la búsqueda de la candidatura a la Presidencia de la República al interior del partido.

“Yo con la doctora Sheinbaum estoy definido. Independiente de los demás, la apoyo igual que mi familia porque es una mujer de mucho carácter”, explicó el morenista.

Asimismo, sentenció que es tiempo de las mujeres en la política mexicana, por lo que instó a que se decanten por mujeres preparadas y que cuenten con inteligencia, adjetivos que encontró en la mandataria capitalina.

Por su parte, la jefa de Gobierno apuntó que la ciudadanía debe de saber que en los próximos comicios Armando Guadiana es el único de los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila que representa a la Cuarta Transformación, es decir, al movimiento que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).