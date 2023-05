Alix Vanesa, de 14 años, desapareció hace 7 meses, su familia denunció a sospechoso y hay nulo avance en su caso

Feministas del municipio de Nicolás Romero exigieron a las autoridades del Edomex que investiguen el caso de la desparición de Alix Vanessa (FAcebook/LasbrujasfeministasderomerA)

En el mes de abril pasado, familiares y amigos de Alix, se manifestaron en calles de de la colonia Polanco por el nulo avance en las investigaciones, ahí su madre Dalila declaró que se tenía un sospechoso por la desparición de su familiar, pero que las autoridades mexiquenses no le dieron la ayuda correspondiente, ya que había solicitado una orden de aprehensión en contra del señor Antonio Cruz N, ya que había asegurado que el era el responsable de haber secuestrado a su hija.

Y acusó a las autoridades de la Fiscalía mexiquense de no atender su caso, a pesar de que dió diversas grabaciones como pruebas del momento de la desaparición de la menor de 14 años.

En su ficha de busqueda que emitió la Alerta Amber, se señaló que la menor podría estar viajando a los estados de Nayarit o Durango, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero y que su integridad se encuentra en riesgo.

Nulo avance, se manifiestan en el municipio que desapareció

Familiares y feministas de Alix Vanessa se manifestación en el municioio de Nicolás Romero para exigir avances en su caso y dar con su paradero (Facebook/LasbrujasfeministasderomerA)

Al grito de “¿Por qué tenemos que manifestarnos para que hagan su p… trabajo?” “Cuando Alix vuelva te limpio tu pared”, “Viva se la llevaron y viva la queremos”, fueron parte de las consignas y pintas de un grupo de mujeres feministas junto a familiares de personas desaparecidas, que se concentraron en el centro del municipio de Nicolás Romero en el Estado de Mexico, ante la desaparición de Alix Vanessa, vecina de la colonia Francisco I. Madero.

Un grupo de mujeres del grupo “Las Brujas feministas de RomerA” se manifestaron también en la sede regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Nicolás Romero, donde exigieron que el personal se ponga a trabajar y encuentren a la menor que desapareció hace 7 meses.

Las manifestantes rompieron los vidrios de puertas y ventanas, para exigir que el personal trabaje en la búsqueda de la menor Alix, de 14 años, ya que hasta el momento no se tenía la ficha de búsqueda, sino que a raíz de la manifestación las autoridades la activaron el 18 de mayo, “para que vean lo que dicen que no sirve de nada salir a marchar, si no se les exige y les metemos miedo no hacen su trabajo”, reiteraron en sus redes sociales.

Las mujeres que protestaron comenzaron a caminar por las distintas calles del centro del municipio para llegar al palacio de Nicolás Romero que preside Armando Navarrete López, para después terminar su marcha en la Fiscalía mexiquense.

El 22 de abril de 2023, familiares y amigos de la adolescente Alix Vanessa Francisco Gutiérrez, se manifestaron por la falta de avances en la investigación de caso (Especial)

Durante su recorrido se pudo observar que familiares de personas desaparecidas, mostraban pancartas y las distintas fichas de búsqueda de sus seres queridos que han tenido la mala suerte de estar en la lista negra por no saber de su paradero.

Una joven del colectivo feminista, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense de este municipio, brincó la reja metálica para abrirla desde el interior y que pudieran avanzar las demás integrantes, al poder hacerlo, gritaron: “¡Por fin abrimos su puerta para que hagan su trabajo!”, “¡no queremos lastimar a nadie!”, “¡a ver si ya chambean!”, cuestionaron las feministas al personal que estaban tomando café y les exigieron que se pusieran a trabajar para encontrar a la menor, que desapareció el 9 de octubre del 2022.

Después de ello, las jóvenes con distintos artefactos, rompieron los vidrios de las instalciones de la FGJEM y de las oficinas del Ministerio Público, donde exigieron al personal trabajar en la búsqueda de los desaparecidos en este municipio, en especial de Alix, “¡Exigimos justicia!”, “¡Alix hermana, aquí está tu manada!”, “Sus cosas si les duelen, ¿verdad?”, volvieron a gritar las chicas.

Mientras que otras participantes, pintaron los muros de la sede de justicia mexiquense, “Cuando Alix regrese, te limpio tu pared”, “Nicolás Romero encubre Violadores”, entre otras.