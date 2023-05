Martha Higareda reaccionó a los mejores trends de “Así es Yordi” y bailó a ritmo de su corrido

La actriz defendió su libertad de compartir historias. (Chisme no like)

Ya pasó aproximadamente un mes desde que algunos internautas explotaron en contra de Martha Higareda por asegurar que sueña en inglés en Estados Unidos y en español cuando visita México, sin embargo, la actriz continúa entre las principales tendencias de redes sociales por la misma situación. Y es que la controversia provocó que algunas anécdotas que contó en el pasado salieran a relucir, fueran cuestionadas y hasta transformadas en divertidos trends.

La veracidad de las historias tachadas como mentiras han sido tema de conversación en programas de televisión y redes sociales, espacio donde incluso se abrieron hilos de Twitter para mostrar pruebas y desmenuzar la información.

La actriz aseguró que fue el propio cantautor quien le confesó la verdad detrás de su exitosa canción (Instagram: @goldenescorpion)

En un principio, la protagonista de Amarte Duele se mantuvo al margen de la situación con la intención de no desatar más controversia, pero tras percatarse de que las críticas en su contra no terminaban decidió enfrentar la situación ante las cámaras de Chisme no like:

Me han pasado muchas cosas y pues hay algunas que decido compartirlas. Por ejemplo, Yordi y yo en el podcast De todo un mucho, hicimos algunos episodios que se llaman ‘Historias que le pasan a los famosos’, en donde él como persona conocida ha tenido muchas experiencias que le han pasado y yo también.

De esta manera se defendió ante todas aquellas personas que cuestionan la veracidad de sus anécdotas:

La actriz tomó con humor sus trends. (TikTok: @marthahigaredaofficial)

“Son historias desde hace 20 años de carrera, yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no... Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo, creo que cada quien tiene la libertad de sentirse como quiera”, agregó.

Pese a su postura, las críticas y burlas continuaron inundando las redes sociales. Fue bajo este contexto que la intérprete a recurrió a su cuenta de TikTok para compartir con sus fans sus reacciones a los mejores videos que internautas hicieron en su honor.

El primer video que seleccionó Martha Higareda corresponde al origen de los corridos tumbados. Y es que el tiktoker @jairsánchezzz inventó una historia donde supuestamente la actriz creó dicha corriente del regional mexicano tras una cena con Madonna.

En sus historias ha mencionado a personalidades como Jared Leto y Robert Pattinson (TikTok: @marthahigaredaofficial)

“Me salgo del restaurante, me entra una llamada y digo: ‘Bueno’ y me dicen: ‘Somos narcotraficantes y me dicen queremos que nos cantes porque nos encanta tu canción’, es ahí cuando yo invento los corridos tumbados”, bromeó el creador de contenido en su post.

El segundo fragmento audiovisual que llamó la atención de la protagonista de No maches Frida pertenece a @paulina_rivera__, quien bromeó sobre que supuestamente es “la morra que estaba bailando sola” e inspiró la canción de Eslabón Armado y Peso Pluma.

Martha Higareda también seleccionó otro video de la misma tiktoker donde supuestamente mostró pruebas de que estuvo en la última cena junto a Jesús de Nazaret, que es la única sobreviviente del Titanic y que tiene el famoso collar que resguarda la voz de la Sirenita.

La histrionisa reaccionó a los mejores trends de "Así es Yordi". (TikTok: @marthahigaredaofficial)

Otro TikTok que reposteó la intérprete pertenece a @gabbyroldan, quien usó un filtro para asegurar que conoce la fórmula secreta de la cangreburger.

Por último, Martha Higareda agradeció el corrido que @carloschavira hizo en su honor inspirado en todas sus polémicas anécdotas y no sólo reaccionó con una sonrisa, también sacó a relucir sus mejores pasos de baile.

Yordi Rosado defendió a Martha Higareda

Uno de los trends más populares es “Así es Yordi”, una frase que salió de una charla que la artista tuvo con Yordi Rosado. De esta manera, el famoso conductor se vio envuelto en la controversia y durante una emisión de Miembros al aire defendió a su amiga: “Lo de Martha Higareda, les juro que sí dice la verdad”.