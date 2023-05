Patricio Borghetti respondió a críticas por entrevista con Halle Bailey: “Palabras de amor”

"La Sirenita" se estrenará el próximo jueves 25 de mayo. (Instagram: @vengalaalegria)

Patricio Borghetti se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante el viernes 12 de mayo por una entrevista que realizó a Halle Bailey durante una emisión en vivo de Venga la Alegría (VLA), pues algunos internautas consideraron que uno de sus comentarios tuvo tintes racistas. En medio de la controversia, el conductor argentino reapareció para aclarar cuál fue su verdadera intención.

Te puede interesar: “La Sirenita” buscó empoderar a la mujer, declararon Javier Bardem y Halle Bailey

La estrella estadounidense visitó la Ciudad de México para promocionar La Sirenita, el esperado live action del clásico de Disney que se estrenará el próximo jueves 25 de mayo en todos los cines del país. La protagonista asistió a una proyección especial en compañía de Javier Bardem (Rey Tritón) y algunos de sus fans tuvieron la oportunidad de convivir con ella durante su paso por la alfombra azul.

La actriz Halle Bailey saluda a fans en la alfombra azul de la película "La Sirenita" en la Ciudad de México el 11 de mayo de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Horas después del evento asistió como invitada especial a Sale el Sol, Ventaneando y Venga la Alegría para platicar sobre este gran proyecto en su carrera. En ambas entrevistas apareció con una gran sonrisa en su rostro y se mostró muy accesible, pues respondió todas las preguntas y se tomó fotos con todos los conductores que se acercaron.

Te puede interesar: Quién será la nueva conductora de “Venga la Alegría”, según Álex Kaffie

Aunque la histrionisa de tan sólo 23 años de edad se sinceró con el público mexicano sobre su versión de Ariel, lo que más llamó la atención fueron unas palabras que Patricio Borghetti le dedicó:

Esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir. Te lo prometo, nadie de los que estábamos en esa sala (de cine) ayer estábamos viendo el color de tu piel, todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos.

Pato se tomó una selfie con la estrella estadounidense antes de comenzar su polémica entrevista. (Instagram: @patoborghetti)

Y es que usuarios de redes sociales tacharon su comentario como racista por mencionar su tono de piel. Fue ante esta situación que el conductor argentino recurrió a su cuenta de Twitter para enfrentas los señalamientos que surgieron en su contra y aclarar, de una vez por todas, cuál fue su verdadera intención.

Te puede interesar: “La Sirenita”: Disney lanza escena extendida del clásico “Part Of Your World”

El conductor de VLA retuiteó una opinión en su contra para asegurar que todo fue un malentendido, pues su intención era hacer a un lado las críticas que ha recibido Halle Bailey por no “parecerse” al dibujo animado de Ariel y halagar tanto sus ojos como su actuación.

Me da lástima y un poco de vergüenza , que quieras transformar palabras de amor, en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste. Y lo editaste.

La familia Borghetti asistió a la proyección especial de la película y no dudaron en tomarse una foto con Javier Bardem. (Instagram: @patoborghetti)

Aunque Patricio Borghetti enfrentó el escándalo, muchos internautas se mantuvieron firmes en su posición en contra y explicaron que en lugar de hacer una referencia al tono de piel pudo haber preguntado alguna otra cosa sobre la trayectoria de la actriz, su visita a México o su personaje en sí.

“¡Quítate Pato!”

Fue durante la misma emisión de VLA donde Capi Pérez lanzó comentarios burlescos por la visita de Halle Bailey al foro. Todo comenzó cuando la histrionisa estadounidense arribó a las instalaciones tan sólo 10 minutos antes de que terminara el programa y el presentador que se ha caracterizado por su sentido del humor compartió su emoción con sus fans de Instagram.

“Llegó Halle Bailey a Venga la Alegría. Ahí está, se le está atendiendo, se le va a entrevistar... ven na’ mas que belleza. No puedo creerlo, se le trajo en una pecera, fue un pedo de logística pero aquí está”, dijo.

Pero eso no fue todo, Capi Pérez se burló de Borghetti porque se atravesó en su toma cuando estaba cantando: “La veo y me dan ganas de cantar ‘shalalala qué pasó y no se atrevió y no la besa ya...’ ¡quítate Pato, chingad* madr*, se te ve el calzón”. Y es que a su compañero se le asomaba su rompa interior.