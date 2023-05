Estatua gigante de San Judas Tadeo será instalada en mirador de Badiraguato, cuna del “Chapo” y Caro Quintero

Estatua gigante de San Judas Tadeo será colocada en Badiraguato, Sinaloa (Twitter/@perezdiazmx)

La estatua gigante de San Judas Tadeo, patrono de Los casos difíciles, llegó a Badiraguato, Sinaloa, la tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para ser instalado en lo alto del Gran Parque Mirador, confirmó José Paz López Elenes, alcalde de dicho municipio.

A través de redes sociales, los habitantes de la región compartieron fotos y videos de la figura avanzando por calles y avenidas, pues el jueves 18 de mayo fue trasladada en dos plataformas de tractocamiones desde el municipio de Culiacán.

En una conferencia de prensa, el edil informó que la estatua religiosa fue seleccionada meses atrás por los habitantes a través de una consulta aleatoria; las otras opciones eran la Virgen de Guadalupe y Jesucristo. También dijo que hicieron trabajos coordinados con la Iglesia Católica local para hacer esto posible.

Con la finalidad de evitar posibles teorías, aclaró que la figura fue donada por particulares, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, por lo que el municipio no habría gastado dinero público en el proyecto.

“Por respeto a los fieles devotos de San Judas Tadeo y por respeto a los ciudadanos de Culiacán y también por respeto a los medios de comunicación queremos informar y que no se causen suspicacias”, apuntó.

El santo velará por los badiraguatenses desde el Gran Parque Mirador. Tendrá una altura de 28 metros, de los cuales 10 corresponden a la base, haciéndolo visible desde todos los puntos del lugar.

López Elenes informó que la inauguración será el próximo 28 de junio, cuando los visitantes podrán ver la estatua de San Judas Tadeo en todo su esplendor; se espera que ayude a aumentar el turismo en la región, la cual ha sido castigada por su relación al narcotráfico.

Datos sobre la estatua gigante de San Judas Tadeo

El artista e ingeniero civil, Fidel Chaidez, fue el encargado de construir la magna obra, la cual le tomó año y medio, antes de ser trasladada de Culiacán a Badiraguato. Previo a su inauguración, adelantó que le agregará otros detalles.

La figura fue modelada en barro, de la cual sacó un molde para que en este se vaciara resina epóxica por piezas para hacerlo ligero y de larga duración.

En varios puntos de Badiraguato se localizan capillas dedicadas al santo, el cual es festejado los días 28 de cada mes, siendo en el mes de octubre la fiesta más grande.

Presunto museo del narcotráfico en Badiraguato

En noviembre pasado el edil de Badiraguato propuso la creación de un supuesto Museo del narcotráfico para atraer turismo a la entidad, pues además de ser el lugar de nacimiento de “El Chapo” Guzmán, lo es de Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros personajes.

José Paz López Elenes expuso que el objetivo era reunir una colección para ver “la parte positiva” y no “asustarse”.

No obstante, las autoridades de la entidad dijeron más tarde que las declaraciones del alcalde habían sido sacadas de contexto, aclarando que efectivamente se estaba construyendo un museo, pero no para enarbolar el narcotráfico, sino que se agregaría un apartado para crear conciencia entre los visitantes de que es dañino consumir droga y que no es bueno ser parte del crimen organizado.