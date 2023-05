En qué consiste la nueva norma de “choques lamineros” para conductores en CDMX

La Semovi compartió la nueva reforma en la Gaceta Bis Captura: Google Maps

Recientemente se dio a conocer que entrará en vigor una nueva reforma al reglamento de tránsito, misma que buscará agilizar la atención proporcionada en “choques lamineros”.

La medida será aplicada a partir de este jueves 18 de mayo, y consiste en que los vehículos que se involucren en coches sin lesionados, ni daños públicos, tendrán la oportunidad de retirar su transporte del punto afecto sin que la aseguradora le niegue la atención al cliente.

Se implementará con el objetivo de acelerar la atención de seguros en hechos de tránsito y con la intención de poder salvaguardar la integridad física de las personas involucradas en los denominados “choques lamineros” y al mismo tiempo liberar más rápido las vialidades afectadas en esos casos.

“La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informa que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforma el Artículo 54 del Reglamento de Tránsito”, se pudo leer en el comunicado.

La nueva norma aplica únicamente en choques lamineros

Dicha modificación permitirá que cuando se presenten casos en los que exista una colisión entre dos o más autos, los conductores puedan mover sus unidades sin que eso afecte su derecho a la reclamación por daños, con el fin de priorizar la seguridad de las personas afectadas y al mismo tiempo reducir la aparición de posibles situaciones de congestión vehicular.

Cabe señalar que los vehículos sí podrán ser movidos del punto de colisión en las ocasiones que no haya presencia de personas lesionadas y que “solo se presenten daños materiales en las unidades; no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia y no haya daños en la vía pública”.

Por otra parte, aquellas unidades que no tendrán la opción de ser movidos del sitio son en las que existan “usuarios lesionados o fallecidos, cuando la unidad no se encuentre en condiciones de circular, en caso de que haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia y cuando existan daños en la vía”.

Las personas que cuenten con dudas respecto a la modificación, podrán consultar todos los detalles publicados en el decreto plasmado en la Gaceta Bis, misma que se puede examinar ingresando al siguiente link: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7354e142cb1d69fe234d0ed62c8d0d76.pdf.

Con ese tipo de acciones el Gobierno de la Ciudad de México continuará trabajando para salvaguardar la seguridad de las personas en ese tipo de percances y a la vez facilitar el tránsito de las vialidades.

Las aseguradoras no les podrán negar el servicio de atención a los clientes (Brian Svendsen/NewsNation/KVEO-TV via AP)

¿Qué es un choque laminero?

Se le conoce como choque laminero a los siniestros en los que se ven involucrados vehículos y que salen levemente afectados, es decir, que únicamente las unidades son las afectadas, donde no hay personas lesionadas, ni daños a bienes públicos, de acuerdo con la información compartida por Andrés Lajous, durante una conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Ya que ese tipo de incidentes de tránsito no se consideran como graves, sin embargo, en ocasiones ponen en riesgo a las personas que se encuentran parados en la calle esperando a que llegue la aseguradora, principalmente en vías primarias o vías de acceso controlado.

Asimismo, los usuarios que tienen que cruzar por esos puntos y que a veces se encuentran bloqueando el flujo peatonal. Siguiendo esa línea, pueden ocasionar tránsito lento, puesto que acaparan un carril completo, lo que termina por provocar embotellamientos en algunas vialidades.

Por lo tanto, la nueva medida evitará que los escenarios anteriormente descritos se reduzcan y pretenden que las aseguradoras le respondan a los afectados en los casos de afectaciones menores.