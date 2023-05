AMLO recomendó a Alejandro Armenta no denunciar a Norma Piña: “La va a convertir en mártir”

El presidente dijo que Norma Piña sería considerada una mártir si se procedía legalmente contra ella. Fotos: Cuartoscuro

Luego de que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, señalara a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de enviarle mensajes intimidatorios, y explicara que analiza la posibilidad de proceder legalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia de prensa mañanera de este viernes, le recomendó no presentar ninguna denuncia.

Desde Palacio Nacional y a pregunta expresa sobre el tema, el mandatario dijo que “yo le aconsejaría, con todo respeto, al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir, si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos, mi opinión es que no proceda”, dijo AMLO.

Expresó que sí él estuviera presentando denuncias no trabajaría, pues sería diario. “Imagínense que yo esté presentando denuncias, no terminaría, no trabajaría, porque, pues es diario, que me amenazan, que me insultan, los que me calumnian en las redes, no, lo mejor es que haya debate, que no había antes”, dijo el presidente de México.

Dijo que el Tribunal popular sería quien pusiera a cada quien en su sitio, que es lo que ayuda más a la democracia. “Qué se hace legalmente en contra de un ministro, si tiene fuero constitucional, pues se tiene que ir al Congreso, y se tiene que tener mayoría calificada, y eso no se alcanza, porque el PRI y el PAN bloquean cualquier acción de este tipo, porque forman parte de la misma macolla, están amacollados”.

Posteriormente, retomó el tema, diciendo que “cuando sale lo de Armenta, si ustedes ven lo de Armenta como un fenómeno en redes, sale hace 25 horas o 30 horas, las primeras 10 horas, hasta que no sale la carta de la señora, Armenta es vilipendiado, porque le empiezan a decir: tú eres esto, tú eres esto otro, tú estás loco, esto es un montaje, y lo ofenden, y vean a los que lo ofenden, son los que dominan en las redes, claro, dominan en las redes o del bloque conservador, todos”.

Ejemplificó con un tuit publicado por el articulista Alfredo Lecona, en donde criticó a Armenta y señaló que los mensajes de Norma Piña eran un montaje armado por el presidente del Senado de la República. “Bueno, es, 17 de mayo, antier, pero, a ver qué puso después de que la señora (...), sí pero, esto es lo que deben de cuidar los jóvenes, los que piensan como Alfredo Lecona, esos, como diría el maestro Pellicer, que sigan su camino”.

Alejandro Armenta analiza proceder legalmente contra Norma Piña

Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado y de la Comisión Permanente, declaró que está analizando la posibilidad de proceder legalmente en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña.

Esto, luego de que ella reconociera haber sido autora de algunos mensajes de WhatsApp enviados a Armenta Mier el pasado martes, los cuales fueron considerados por el presidente del Senado como una amenaza a su persona y una intromisión al Poder Judicial en el Legislativo.

Alejandro Armenta Mier dijo en una entrevista que analizaba la posibilidad de proceder legalmente contra Norma Piña.

Fue por medio de una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López Dóriga, en su programa de Radio Fórmula, que el senador de Morena señaló que se reunirá con sus abogados para determinar los pasos a seguir.

El presidente de la Cámara Alta explicó que “me voy a reunir con mis abogados, porque ni un paso atrás con respecto a lo que la ley señale. Esto es una intromisión al poder, es una ofensa no solo a Alejandro Armenta, esto es una intromisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente del Congreso de la Unión que represento en este momento, porque presido la Comisión Permanente”.

Aclaró que los mensajes que le envió la ministra Piña no le ofenden, sin embargo, los percibió como una amenaza e intimidación hacia el cargo que ocupa, pues es representante del Congreso de la Unión. Además, detalló que entre los mensajes recibidos pareciera que Norma Piña se burla de él, algo que calificó de muy grave.