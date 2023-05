Salsa verde que saca chispas desconcertó a usuarios en Tiktok

Un usuario de Tiktok compartió una salsa verde que explota al momento en que es movida con una cuchara Crédito: Tiktok/chergota

La plataforma de Tiktok puede regalar diversos momentos inexplicables a los miles de usuarios que ven cientos de videos día con día, algunos pueden ser los famosos trends, aunque también existen otro tipo de creaciones como el caso de la salsa verde explosiva que se viralizó recientemente.

Los usuarios de Internet son fanáticos de compartir las situaciones cotidianas que van viviendo, algunas de ellas llegan a no ser tan creíbles por el contexto que llevan. Incluso varias de ellas llegan a ser comprobadas o desmentidas por otros internautas que se quedan con la duda de lo que han observado en la publicación.

Un video ha provocado un intenso debate debido a lo que se puede observar en la grabación que dura un minuto y medio. La publicación fue realizada por el usuario Edgar Alcántara Cruz, en el se ve un plato de vidrio en el que esta servida una salsa verde, la cual produce pequeños destellos cuando es movida con una cuchara metálica.

“Cuando la salsa esta bien ching*na que hasta saca chispas”, se lee en la descripción colocada en las imágenes compartidas. Aunque de fondo se escucha a la madre del creador de contenido, quien al parecer fue quien descubrió la reacción que tenía el condimento.

La familia compartió que no se había alterado la salsa de ninguna forma. Captura: TikTok: chergota

“Oye la cuchara lo que esta haciendo, mira. Virgen purísima, que es eso. Santo Cristo parado”, comentó en un primer momento la señora que se encuentra sorprendida por lo que esta viendo. Momentos después intenta dar una explicación del motivo por le que la salsa verde produce esas pequeñas explosiones, señalando que puede deberse a los tomates, mismos que llevaban tiempo guardados.

Sobre el final del video se escucha como las personas que se encuentran observando los destellos que se producían comentan que ya no se la van a comer, dado que no quieren que se generen chispas en su estomago.

La familia realizó publicaciones posteriores para dar más contexto de lo que había sucedido con la salsa verde explosiva, mencionando que no la alteraron de ninguna forma y que fue realizada de forma ordinaria, utilizando chiles, tomates y sal.

Además, explicaron que no se animaron a comerla, por lo que tuvieron que tirarla al no saber que reacción podría generar o si podría causar algún problema digestivo. Los usuarios de TikTok teorizaron sobre lo acontecido, mencionando en un primer momento que se le agregaron los cohetes conocidos como “Brujitas”, aunque lo terminaron por descartar ya que la pólvora mojada no hubiera producido ese efecto.

Los internautas teorizaron sobre el momento, siendo la presencia de material alcalino una de las más repetidas. Captura: TikTok: chergota

Otros señalaron que posiblemente alguno de los ingredientes se encontraba rociado con otro tipo de material alcalino, como lo es el litio, sodio, potasio entre otros, mismo que tienen una reacción de ese tipo cuando entran en contacto con el agua. Aunque también no dudaron en ironizar sobre el condimento, dejando comentarios en la publicación original.

“Ya me imagino en el baño jaja”, “Se podría decir que es una explosión de sabor”, “Pasen la receta”, “Es marca ACME”, “Imagínate la salida”, “Desde Tultepec para el mundo” y “Tenía mucho chile oiga”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

El video incluso desconcertó a Rafa Carbajal, un usuario de TikTok que es especialista en cuestiones alimenticias, quien incluso no tuvo una respuesta precisa a lo que estaba sucediendo, pidiendo a la familia que le compartiera los ingredientes de la salsa para que pudiera hacer un análisis detallado de lo que había ocurrido.

Dentro del contenido que compartió teorizó con el hecho de que también podría tratarse de un buen truco de edición, algo que mencionó antes de que la familia saliera a dar una aclaración respecto a que no alteraron el material de ninguna forma.