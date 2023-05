Pati Chapoy ganó caso Spanic; jueza suspende orden de restricción en contra de conductores de “Ventaneando”

Pati Chapoy le ganó el caso a Daniela Spanic tras dos meses de incertidumbre (Fotos. Instagram/@danielaspanictv/ @chapoypati)

Luego de que en el pasado mes de marzo del 2023 Pati Chapoy y su equipo de trabajo en Ventaneando estuvieron en la mirada pública luego de que se filtrara que una famosa actriz los había demandado y se había girado una orden de aprehensión, un juez ha dado la resolución definitiva a su escandaloso caso.

El 17 de marzo se dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra de la titular de Ventaneando, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez. Hasta ese momento se sabía que debían estar tras las rejas por 36 horas, pero se les había concedido un amparo que suspendía definitivamente su arresto.

Ahora el periodista Gil Barrera, director de la revista TVyNovelas, ha compartido la respuesta final al caso que desató Daniela y Gaby Spanic contra los conductores de TV Azteca, asegurando que todo ha salido a favor de la nombrada Reina del Espectáculo Mexicano y sus renombrados colaboradores: “Un juez oral penal, retira orden de restricción contra Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez por el caso #DanielaSpanic”, escribió en Twitter.

La primera reacción de Ventaneando tras ganar el caso Spanic

El periodista fue el primer en dar la noticia (Foto: captura Twitter)

Aunque de momento nadie ha externado alguna declaración directa sobre el caso ganado en contra de la hermana de la villana de Soy Tu Dueña, aunque se espera que lo hagan durante la emisión del Martes 16 de mayo, uno de sus conductores le ha dado retweet al mensaje del periodista de espectáculos, siendo la confirmación de la noticia y la primera respuesta pública sobre su victoria legal.

Aunque en marzo cuando se giró la orden de aprehensión más de un famoso y detractor de Ventaneando festejó que al fin podrían ver a Pati Chapoy tras las rejas, eso nunca ocurrió y ahora los fans festejan la noticia, pues a pesar de que casos virales como el de Yuridia Flores le han quitado popularidad al programa y sus conductores, otros siguen considerándolos como una institución en la farándula mexicana que sí o sí tienen que incomodar con la información.

“No que no, diría mi querida Thalía y que bueno que se le ganó a esa loca”. “Las hermanas Spanic están malitas de la cabeza y hasta entre ellas mismas no tienen una buena relación, era más que obvio que no iba a pasar”. “Ni el dueño de Televisa logró que Pati Chapoy pusiera tan siquiera un pie en una delegación, que le hacía pensar a esta mujer que lo haría ella y luego de un tema sacado de la manga que en teoría sí afectaba la libertad de expresión”, reaccionaron internautas.

¿Discriminación o libertad de expresión?

Daniela Spanic consideró que las notas sobre su proceso de divorcio emitidas en Ventaneando fueron nocivas para su integridad (Foto: Instagram)

“La libertad de expresión se defenderá hasta las últimas instancias, pues este derecho no puede ser limitado de manera arbitraria a capricho de particulares que utilizan el sistema judicial faltando a la verdad... defenderemos la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias y ejerceremos acciones legales en contra del particular que en el caso en concreto faltó a la verdad”, dijo Pati en un comunicado cuando la noticia se hizo viral.

El oficio expedido por el Poder Judicial de la Ciudad de México el pasado 20 de marzo del 2023, son medidas de protección concedidas el 14 de marzo a Daniela Spanic y a su hija en contra de Pati, Bisogno, Pedro Sola y Manjarrez, no pueden transmitir ninguna imagen, video o datos de las víctimas. Sin embargo, una vez más la titular de Ventaneando ha ganado una batalla legal en su contra.