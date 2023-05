Lilly Téllez recordó cómo salió de Morena y se unió al PAN

Lilly Téllez acusó a Morena de traición

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la candidatura presidencial, Lilly Téllez García, recordó los viejos tiempos cuando apoyaba al presidente Andrés Manuel López Obrador (4T) y su proyecto de la Cuarta Transformación o 4T.

Te puede interesar: Sheinbaum acusó a Lilly Téllez de usar discursos “casi fascistas” y la panista se defendió

Durante su entrevista con el famoso Youtuber el Escorpión Dorado, la senadora de Acción Nacional explicó sus motivos por los que dejó atrás sus deseos de militar en Morena y por su puesto su respaldo a AMLO.

En sus declaraciones señaló que durante su estadía en el partido guinda se incumplieron distintas promesas. Además de ello la senadora destacó la actitud del primer mandatario federal, quien aseguró cambió radicalmente una vez que llegó al poder.

Te puede interesar: Cómo celebraron Alejandra del Moral, Geraldine Ponce y más políticas el Día de la Madre

“Estaban haciendo todo lo contrario de lo prometido. Esto no fue lo que se dijo en los templates (...) porque pensaba ‘Dios mío santo, qué equivocada me di con estos (...) empecé a ver a ver la verdadera cara de Andrés Manuel López Obrador una vez en el poder, muy distinta que la de la última campaña”, destacó la senadora.

La senadora del PAN volvió a cuestionar las acciones del presidente (Lilly Téllez/Presidencia de la República)

Lilly Téllez también explicó cuál fue la “gota que derramó el vaso” para que “pintará su raya” con Morena, pues aseguró que cuando vio a al presidente saludar a la mamá del narcotraficante Joquin El Chapo Guzmán, fue motivo suficiente para decidir darle la espalda a AMLO y a su partido.

Te puede interesar: Juicio político y eliminación de fideicomisos: cómo pueden castigar a la SJCN tras invalidar el Plan B

" Y hubo una gota que derramó mi vaso (...)Cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán, cuando saludó a la mamá del narcotraficante, yo pinté mi raya y ahí decidí aventar a la fregada a todos esos hipócritas de Morena”, destacó la senadora en la entrevista.

La grabación que fue compartida por la blanquiazul en redes sociales fue una de las muchas declaraciones que ha hecho con respecto al partido guinda y el titular del Ejecutivo federal, con quien ha tenido distintos enfrentamientos discursivos.

El pasado mes de abril, Lilly Téllez respondió a las acusaciones de AMLO, quien desde su mañanera se lanzó contra la senadora de la República al calificarla como un error dentro de Morena.

La senadora volvió a señalar presuntos vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado (Foto: Senadores del PAN)

El presidente Andrés Manuel habría sido cuestionado sobre los errores que ha cometido como presidente del país, y en donde señaló que una de sus grandes equivocaciones había sido invitar a la senadora, y otros funcionarios, a sumarse al proyecto de transformación para después ser “traicionado”

“Cometimos errores, por ejemplo, de gente que recomendé y nos traicionaron. Me tocó a mi proponer al gobernador Alfonso Durazo(...) el otro del IMSS, German Martínez, los ministros, la señora Margarita Farjat (...) la senadora Lilly Téllez”, destacó el presidente desde Palacio Nacional.

La senadora del PAN no tardó en contestar a AMLO a quien, a través de redes sociales, indicó que era alguien que mentía, pues aseguró que ella no fue “impulsada” por el mandatario para entrar a la política y que, a diferencia de lo que señalaba, él era quien había traicionado a sus compañeros.

“A ver, a mí no me apoyó, yo no estaba buscando trabajo y menos entrar a la política. El presidente me estuvo pide y pide durante tres meses que lo ayudara en Sonora, no soy pluri. No le debo nada, al contrario, él me debe el cumplimiento de sus promesas. Es un sinvergüenza”, aseveró la senadora.

Aunado a esto, Lilly Téllez destacó que había sido ella quien denunció el caso de Segalmex desde el interior de la bancada morenista, donde indicó que sus integrantes, al escuchar sus declaraciones, le dieron la espalda y le recomendaron “no ventilar” los casos.

“Si las autoridades hubieran actuado cuando saqué esa corrupción a la luz, no habría crecido tanto el desfalco.”, mencionó la panista.