Adán Augusto fue ovacionado con el grito “presidente, presidente” en su visita a Coahuila

El secretario de Gobernación fue llamado "presidente" en su visita a la entidad. (Crédito: Transmisión Morena)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, visitó Coahuila para asistir a un evento del candidato a la gubernatura de la entidad por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana Tijerina, en donde fue ovacionado con el grito de “presidente, presidente”.

Fue el presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, el que recordó que en la semana había lanzado una invitación a todos los liderazgos del instituto, especialmente a las “corcholatas, para que apoyaran a las elecciones del 2023 y con mayor fuerza en Coahuila donde van abajo en las encuestas, por lo que agradeció la presencia del exgobernador de Tabasco.

Asimismo, sentenció que el apoyar al movimiento de la Cuarta Transformación es una de las enseñanzas que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando fundó el partido político.

“Hace un par de semanas hizo un llamado a todos los dirigentes de nuestro movimiento a que vinieran aquí a Coahuila, a donde está la lucha, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, a ser militantes, siempre defendiendo y caminando por nuestro movimiento”, sentenció en un primer momento el exdiputado federal.

El secretario de Gobernación viajó a Coahuila (Twitter/@aguadiana)

Tras su primera parte de discurso, Delgado Carrillo mostró gusto y felicidad porque en el evento en el norte del país se había presentado López Hernández como militante del partido guinda, además de ser un consejero político nacional por el estado de Tabasco.

“Me da mucho gusto que haya atendido este llamado como un militante más, pero muy importante en este movimiento a quien hoy está aquí en primera fila Adán Augusto López desde Tabasco”

Tras las palabras del exdiputado federal, el público presente primero aplaudió la presencia del secretario de Estado y después comenzaron los gritos de “presidente, presidente”, lo que causó que el funcionario sonriera y hablara con alguien a su lado.

El candidato de Coahuila recibió la visita de Adán Augusto López (Twitter/@aguadiana)

Por su parte, el candidato a la gubernatura aprovechó el evento para agradecer a todos los integrantes del sindicato minero por haberlo apoyado en su época de estudiante, pues recordó que fue becado desde la secundaria hasta la Universidad cuando se recibió en Ingeniería Civil.

Momento en que le mandó un mensaje a los jóvenes para reiterar su intención de dar becas en todos los niveles educativos, en caso de obtener la titularidad del ejecutivo local, además de que podría llevar a la entidad al popular cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.

“Agradecer a todos los compañeros mineros porque estoy agradecido con ustedes, no de ahorita no de antaño, porque el sindicato minero me becó desde la secundaria, preparatoria, hasta que me recibí de ingeniero civil...puedo decirles a todos los jóvenes que yo sí cumplo mis promesas y si el 4 de junio gana Morena, Peso Pluma vendrá”, anunció.

Mario Delgado pidió ayuda para que Morena obtenga la victoria en Coahuila

Mario Delgado pidió apoyo para que Morena obtenga la victoria en Coahuila (Twitter/mario_delgado)

Desde inicios del mes de mayo, Mario Delgado llamó a los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República apoyar en el Estado de México y Coahuila en las elecciones del 2023, especialmente en este último estado donde van de último en las encuestas.

Ahí refirió que quedan cuatro fines de semana, por lo que se pondría de acuerdo con “las corcholatas” para que hagan trabajo de campo como militantes que son del partido guinda. Aunado a los aspirantes a la presidencia también estarían los gobernadores morenistas.

“El llamado es a que no se calienten con el 24, para llegar al 24 hay que pasar por el 23. Que nos ayuden como militantes de pie a triunfar en Coahuila. Ahí los espero, quedan cuatro fines de semana, me voy a poner de acuerdo con ellos para que acompañen a Guadiana. Y de paso, pues voy extender la invitación a los gobernadores”, explicó.