Estilista se viralizó en TikTok por su belleza

La mujer tiene una popular barbería en León, Guanajuato

Recientemente una vendedora de tacos de León, Guanajuato, se viralizó en TikTok por ser “la taquera más guapa de México”. Pero no se trata de la única mujer trabajadora originaria de esta ciudad que es viral en redes sociales por su belleza.

Esta vez fue una estilista ganó popularidad con los últimos videos que subió a su cuenta @alemiarojasoficial. Y es que para los usuarios de TikTok no pasaron desapercibidos sus atributos físicos.

La joven atiende una barbería en León, la cual es tan popular que incluso aseguró los clientes hacen fila para poder cortarse el cabello en este establecimiento.

En uno de sus más recientes videos se mostró llegando al negocio en el trabaja, de nombre HM & Spa, utilizando un vestido entallado en color azul y zapatos de tacón, con el cabello rubio suelto.

La joven trabaja en una barbería de León, Guanajuato (Captura: TikTok: alemiarojasoficial)

“Cuando llego 3 minutos tarde y mis clientes ya me están esperando”, fue la descripción que la estilista utilizó en el video que acumula hasta este momento más de 15 millones de reproducciones.

En la grabación se puede ver una fila de al menos siete hombres formados en espera de entrar local, el cual promete “Masaje gratis incluido en cualquiera de nuestros servicios”.

De acuerdo con su descripción en redes sociales, la barbería está localizada en el boulevard Francisco Bocanegra, en León. Es un negocio que ha ganado popularidad debido a ofrece un plus debido a la calidad de su servicio.

Y es tal como se pudo ver en el video de @alemiarojasoficial los clientes reciben un masaje tipo Shiatsu, en el cual se utiliza una técnica japonesa que consiste en utilizar la presión de los dedos y palmas de las manos. También todo servicio incluye una exfoliación capilar.

Decenas de usuarios mostraron su interés en conocer la ubicación de la barbería para conocer a la estilista (JOSE JORDAN / AFP)

Pero sin duda la atractiva estilista debe ser uno de los motivos por los que muchos eligen asistir a esta barbería. En su cuenta de TikTok decenas de personas mostraron su interés en conocer la ubicación de la barbería para poder conocerla.

Entre los comentarios están algunos como: “Yo me cortaba el pelo ahí cuando vivía en León y no me tocó ese servicio”, “Hasta pongo casa de campaña para dormir afuera desde un día antes” o “Apúnteme una cita”.

Aunque los videos en los que la joven muestra su lugar de trabajo son recientes, captó la atención en TikTok desde meses atrás por su contenido en el que principalmente muestra su gusto por entrenar y en el que presume sus atuendos. La siguen 13.3 millones de usuarios.

Antes que ella fue Yes Noriega, una taquera, la que se viralizó en la plataforma después de subir un video en el que se muestra despachando en su local.

Una taquera se viralizó en redes sociales por su físico (TikTok @yes.noriega444)

Si bien la joven recibió cientos de elogios, su grabación no escapó a críticas y cuestionamientos por quienes pusieron en duda que en realidad fue taquera. Pero para demostrar que el negocio de tacos de birria es suyo siguió compartiendo contenido en el que mostró cómo prepara la comida que vende.

“No eres bonita, eres perfecta”, “Me les caso con una así”, “No pues así si voy a comer tacos” o “Dios tiene a su favoritos”, fueron algunos de los comentarios a su favor.

A los casos de la estilista y la taquera se suma el de una modelo de OnlyFans que se hizo viral en TikTok por vender fruta. La joven subió videos en los que se mostró como vendedora ambulante ofreciendo productos de temporada en un mercado.

La vendedora no solo captó la atención por su físico sino por su carisma al momento de ofrecer su mercancía en calles de México. Ya que al no tener un puesto fijo, ofrece la fruta mientras camina.