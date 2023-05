Sabrina está dispuesta a pagarle a Ninel Conde para que trabaje con ella en OnlyFans

Sabrina Sabrok está dispuesta a pagar a Ninel Conde para que acepte trabajar con ella (Instagram @sabrinasabrokreal/@ninelconde)

Luego de que Ninel Conde rechazó la propuesta de Sabrina Sabrok para hacer una colaboración con ella para OnlyFans, la argentina volvió a insistir y aseguró que podría pagarle al Bombón Asesino si así se lo pide, todo con tal de grabar contenido erótico con ella.

Desde hace meses, Sabrina invitó a la protagonista de Rebelde a trabajar con ella para lanzar contenido juntas en OnlyFans o cualquier otra plataforma, inclusive grabar videos para adultos.

Hace unos días Ninel reaccionó a esta propuesta, se mostró sorprendida, agradeció a Sabrok su interés y la felicitó por el éxito que tiene en OnlyFans, pero rechazó la oferta.

Sabrina reveló desde el año pasado que quería hacer tríos con su esposo y famosas mexicanas, entre ellas Ninel (Instagram/@sabrinasabrokreal)

La ex modelo de La Hora Pico no aceptó el “no” de la cantante y, en un encuentro con la prensa, aseguró que hará todo para que acepte trabajar con ella, dijo que incluso está dispuesta a pagarle para que grabe algo con ella.

Sabrina reveló que inclusive está ahorrando para poder pagar lo que el Bombón Asesino quiera, pues ella es su fantasía y no necesariamente quiere publicar lo que hagan.

“Voy a ahorrar, voy a ahorrar, si no quiere hacerlo para OnlyFans, lo podemos hacer en privado también. Le propongo para hacerlo en privado, para divertirnos, es mi fantasía”

Ninel solamente hace contenido erótico en OnlyFans y aseguró que no está dispuesta a hacer más (Instagram/@ninelconde)

Esta no es la primera vez que Sabrina deja entrever que se siente atraída a Ninel Conde, pues desde el año pasado compartió con la prensa que había pensado en hacer un video erótico con la actriz. No obstante, no obtuvo respuesta en ese momento.

Ahora resurgió el tema porque comentó que le gustaría iniciar a hacer colaboraciones para OnlyFans, principalmente con artistas mexicanas, entre ellas Aleida Núñez, Lorena Herrera o Ninel Conde.

La actriz de contenido XXX confesó que sí quiere hacer videos que sean para adultos, pues su productora está buscando nuevos talentos, pero la idea principal es que sean sólo para OnlyFans, es decir, que sean eróticos y no explícitos.

A las tres les envió mensajes por Instagram para iniciar la comunicación, pero no le respondieron.

Desde años atrás, Sabrina se lanzó como productora de videos para adultos, pero también vende contenido en OnlyFans (Instagram @sabrinasabrokreal)

Una de las primeras en contestar a esta propuesta a través de la prensa fue Lorena, quien no quiso hacer comentarios para no ser relacionada con la argentina, pero sí dejó claro que no está interesada.

“No te voy a contestar esos porque no me gustaría una nota con un encabezado que no va conmigo... no, cero”, respondió la también cantante.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre la propuesta de Sabrina Sabrok?

Pese a que Sabrok en un inicio dijo que su idea era que trabajaran juntas para OnlyFans, después mencionó que está interesada en hacer cosas “hardcore” ya que eso es lo que ella está produciendo actualmente.

La modelo ya ha trabajado con otras artistas como Bella de la Vega, pero sólo para OnlyFans (Instagram/@sabrinasabrokreal)

Agregó que una de las cosas que está buscando es hacer tríos con su esposo, pero ahora con caras reconocidas en la farándula.

Ante esto, hace unos días desde un evento por el Día de la Madre, Ninel también se negó, aunque dijo que la aprecia mucho.

“Le mando un abrazo, Sabrina muy linda también, es muy exitosa en su OnlyFans. No (haría un trío), qué barbaridad, tanto así no llego”

La cantante se rio de la propuesta de Sabrok pues dijo que no es algo que a ella le interese hacer (Instagram/@ninelconde)

Hasta el momento, una de las únicas artistas mexicanas que han aceptado trabajar con Sabrina para hacer contenido para OnlyFans ha sido Bella de la Vega, quien inclusive dijo que estaba dispuesta a hacer de todo con Sabrok.

La intención de la exmadrastra de Gael García era comenzar a internarse en un tipo de contenido más explícito que OnlyFans, pero no siguieron su colaboración tras los primeros encuentros.