“Nunca pensé pasar por esto”, papá soltero al borde de las lágrimas celebra el Día de las Madres

Ricardo Espinoza, un papá soltero de Acapulco, Guerrero no decepcionó a su hija y acudió al Festival del Día de las madres que se realizó en su primaria.

“Tiene mucho padre para sacar a su hija adelante”, fue uno de los comentarios que usuarias en redes sociales le hicieron a un usuario de Tiktok, que compartió el bello momento con su hija en el Festival del Día de las Madres.

Como es de esperarse, antes de que llegue la fecha especial para celebrar a mamá, niños y niñas realizan manualidades en sus escuelas con el objetivo de demostrar cuánto amán a su progenitora.

En esta ocasión no fue la excepción, en la que una niña, al no contar con su mamá para dicha celebración, le hizo saber a su padre que es una persona capaz que puede cumplir los dos roles (mamá y papá) para poderla sacar adelante.

“Feliz Día de la madre, papi”

Ricardo Espinoza, locutor y poscaster originario de Acapulco, Guerrero, publicó el video de su hija Sophie, quien durante el Festival del 10 de mayo en su primaria, le tenía preparado una hermosa sorpresa.

Con la canción de Mamá de Timbiriche de fondo, los niños se acercaron a sus madres a entregarles un reconocimiento por su gran labor de maternidad y posteriormente, le daban un tierno abrazo; solo que, entre los invitados a la celebración, faltaba una mamá, pero había un papá, ese era Ricardo, quien cumple con los dos roles para su hija Sophie.

Sophie, al ver a su papá se le acercó, se quitó su corona de papel para entregársela y posteriormente darle un tierno abrazo, el cual hizo que Ricardo se pusiera a llorar de la felicidad.

El papá soltero se volvió viral en redes sociales y agradeció los buenos comentarios. (Tiktok)

“Nunca pensé pasar por esto al ser papá soltero […] sé que querías ver a alguien más en la fila, pero cantaste con todo el amor del mundo, pero lo que más me dolió oír fue tu ‘Feliz Día de la Madre, papi’... A veces las cosas no salen como uno las hubiese querido, pero sin duda, se están haciendo lo mejor posible para ti”, se lee en la descripción del video.

En otro video publicado en Tiktok, Ricardo y Sophie agradecieron los buenos comentarios de toda la comunidad de internet. Asimismo, evidenció la situación en la que viven muchos padres solteros de México y del Mundo en la actualidad.

“Y aunque no lo queramos aceptar todavía, la sociedad no quiere darse cuenta de que es la realidad de muchos padres solteros, muchas y muchas madres solteras; así que acepto todos sus comentarios, tanto los buenos como los malos”, agregó.

¿Qué hay de la madre?

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores le preguntaron qué era de la mamá de Sophie, si estaba muerta o la había abandonado, por lo que el locutor salió a decir lo siguiente.

“La mamá de Sophie está viva, está bien afortunadamente, sin embargo, tiene un rezago emocional por parte de la menor, no ha podido convivir con ella hasta hace poco. En estos últimos meses Sophie se encuentra viviendo conmigo, es un tema legal del que no puedo hablar mucho”, dijo.

“Estoy en tu misma situación y déjame decirte que ser papá soltero de una niña en más de una situación es difícil, pero completamente hermoso”, comentó un internauta. Mientras que otros agregaron: “Lo estás haciendo, no bien, lo estás haciendo CHI##”, y “Lo más bello, mi padre fue mi madre y cada 10 de mayo se esmeraba por cumplir con mi participación, él me iba a ver y yo lo amo aún que ya no esté”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.