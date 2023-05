Luis Miguel 2023: habrá preventa VIP para miembros exclusivos de Santander

La preventa VIP de Santander sólo funcionará con algunas tarjetas de crédito.

El público mexicano está vuelto loco desde que Luis Miguel anunció su tour de conciertos para el 2023. A todo el furor se sumó la noticia de que sería Santander la institución bancaria que tendría la exclusiva de la preventa de boletos para los eventos programados en la Ciudad de México. De inmediato la información se regó tan rápido como fuego encendido en pólvora y el pánico inundó a todos aquellos que no contaban con un plástico de dicho banco. Sin embargo, lo que muchos no saben es que existirá una preventa todavía más exclusiva a la que no cualquiera podrá tener acceso.

Resulta que Santander anunció que sus miembros más selectos tendrán acceso a una preventa todavía más VIP para poder adquirir los boletos de Luis Miguel. Se trata de la Preventa VIP Santander que sucederá con un día de anticipación a la venta exclusiva del banco y con dos días de anticipación a la venta general, que será el momento en el que todo el público podrá comprar sus boletos con cualquier tarjeta o método de pago.

¿Cómo funciona la Preventa VIP de Santander?

La preventa VIP de Santander para los conciertos de Luis Miguel en México sólo funcionará para los miembros que compren sus boletos con las siguientes tarjetas de crédito:

Santander World Elite

Black Unlimited

Fiesta Rewards Platino

Visa Infinite

Legacy

Aeroméxico Platino

Aeroméxico Infinite

Desde luego, la venta VIP, sucederá antes que todas. Será el próximo lunes 15 de mayo cuando los miembros podrán tener acceso a la venta de boletos, a través del sitio oficial de Luis Miguel. Cabe resaltar que para poder ingresar al sistema de venta se deberá utilizar el código ‘UNIQUE’. La venta sólo será efectiva si se pagan los boletos con las tarjetas anteriormente mencionadas.

¿Cuándo será la venta exclusiva Santander?

Será el próximo martes 16 y miércoles 17 de mayo cuando los tarjetahabientes de cualquier crédito con Santander podrán adquirir sus entradas. Es importante mencionar que NO serán válidas las tarjetas de débito, únicamente se podrá comprar con tarjetas de crédito.

La venta general sucederá a partir del jueves 18 de mayo. Para este tipo de venta se permitirá que el público pueda pagar sus boletos con cualquier tarjeta de débito o crédito de cualquier banco. Todavía no queda claro si se podrán comprar las entradas en efectivo en las taquillas del inmueble o si sólamente se podrá comprar con transacción electrónica en el sitio oficial de Luis Miguel.

Sobre los Meses sin intereses, Santander aclaró que ofrecerá 3, 6 y 9. Sin embargo, estos sólo estarán disponibles durante las ventas exclusivas de los dìas 15, 16 y 17 de mayo. Una vez que comience la venta general no habrá meses sin intereses disponibles para ningùn banco o tipo de tarjeta.

Luis Miguel Tour 2023

El “Sol de México” volverá a nuestro país después de cinco años de ausencia de los escenarios. Son 13 las fechas que Luis Miguel tiene programadas en diversas ciudades de la república:

Monterrey, 15 de noviembre, en la Arena Monterrey

CDMX, el 21 de noviembre, en la Arena Ciudad de México

CDMX, el 22 de noviembre, en la Arena Ciudad de México

CDMX, el 24 de noviembre, en la Arena Ciudad de México

Querétaro, el 30 de noviembre, en el Estadio Corregidora

Aguascalientes, el 2 de diciembre, en el Estadio Victoria

San Luis Potosí, el 4 de diciembre, en el Estadio Alfonso Lastras

León, Guanajuato, el 5 de diciembre en el Estadio de Baseball Bravos

Puebla, el 5 de diciembre, el Centro Expositor

Oaxaca, el 10 de diciembre, en el Estadio Alebrijes

Veracruz, el 12 de diciembre, en el Estadio de Baseball Beto Ávila

Morelia, el 15 de diciembre, en el Estadio de Baseball

Guadalajara, en el Estadio Jalisco, el 17 de diciembre

¿Cómo tramitar una tarjeta Santander para adquirir tus boletos?

La tarjeta de crédito más básica de Santander se llama LikeU y la puedes tramitar desde la aplicación del banco y acudir posteriormente a alguna sucursal para recoger el plástico.

Ingresa a sección Mis Ofertas en la app y da TAP en Me Interesa en la oferta de LikeU. Elige la causa a la que quieres contribuir y el color de tu nueva tarjeta. Cada color apoya a una causa social o ecológica de acuerdo al color. Escoge si quieres recibir la tarjeta en tu domicilio o acudir por ella a una sucursal. Selecciona tu NIP y ya podrás usar tu tarjeta de forma digital.

Los requisitos que debes cumplir para que el banco apruebe tu crédito son:

Tener entre 20 y 69 años.

Ingreso mínimo de 7 mil 500 pesos mensuales.

Presentar los últimos dos comprobantes de ingresos.

Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses.

Identificación oficial vigente.

Solicitud llena y firmada de la tarjeta de crédito, seleccionando la opción LikeU.

¿Están listos para el regreso de Luis Miguel?