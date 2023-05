GP de Cancún preámbulo para traer Coachella, IndyCar, MotoGP y Nascar a México (Infobae/Jovani Pérez)

La Ciudad de México se ha convertido en epicentro de una de las mejores carreras de la Fórmula 1 (F1), en octubre el Autódromo Hermanos Rodríguez recibe a los pilotos para correr el Gran Premio de México, en especial a su connacional Sergio Checo Pérez, quien es parte de la escudería de Red Bull.

Te puede interesar: Checo Pérez aseguró que en Red Bull Racing lo dejan pelear con Vertsappen en la pista

Tal ha sido el éxito del automovilismo en México que se ha planteado un ambicioso proyecto que traería un segundo Gran Premio al país, específicamente en Cancún, Quintana Roo. Este ambicioso plan solo sería el preámbulo de una serie de magnos eventos que se estarían pensando en traer a la República Mexicana.

Entre los espectáculos planteados después de la creación del GP de Cancún se encuentran IndyCar, MotoGP, NASCAR e inclusive, el prestigioso festival de música Coachella, que anualmente se celebra en Indio, California. Así lo dio a conocer el padre de Sergio Checo Pérez, Antonio Garibay durante una entrevista con ESTO: “Todos como parte de sus campeonatos, al igual que la F1, no voy a traer un evento que no sea puntuable”.

May 6, 2023; Miami Gardens, Florida, USA; Fans in attendance waive a Mexican flag and hold a big head likeness of Red Bull driver Sergio Perez (11) of Mexico after he wins the pole position for the the Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

“Vamos a tener uno de los mejores festivales de música en Cancún por 15 días y va a ser histórico. Lo vamos a traer con una empresa tequilera, pero también vamos a tener un campo de golf, vamos a tener una marina increíble, vienen torres de hoteles. Esto viene en varias etapas: del 2025 al 2030, pero antes que todo está el Gran Premio de la Fórmula 1″, apuntó.

Asimismo, el también diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Jalisco apuntó que uno de sus deseos como ávido promotor del deporte en México es traer a su país al famoso corredor mexicano, Patricio O’ Ward.

Te puede interesar: Checo Pérez fue el mejor piloto del GP de Azerbaiyán, según la F1

“¿Por qué IndyCar nos da? Porque el día de hoy tenemos un gran piloto participando, hoy el Pato O’Ward está en su mejor etapa. Hay que hacerle una carrera en México y yo por eso quiero hacérsela en Cancún, pero si se la hacen en Nuevo León, como lo hicimos con Adrián Fernández en el Parque Fundidora cuando estaba en su mejor momento, bienvenido completamente”, remarcó para el ESTO.

Autódromo para el GP de Cancún ya tiene posible ubicación e iniciaría a construirse al darse a conocer los candidatos a la Presidencia (infobae/ Jovani Pérez)

Gran Premio de Cancún condicionado por el sucesor de AMLO

En una pasada entrevista para ESPN México, el progenitor de Checo Pérez explicó que las obras darían inicio cuando se den a conocer a los candidatos presidenciables para el 2024: “México sería en noviembre y el Gran Premio de Cancún sería entre mayo y junio. Las obras están por iniciar, nada más que sepamos quiénes son los candidatos a la presidencia de México”, contó.

Te puede interesar: Periodista español explotó contra Faitelson por demeritar a Checo Pérez

Uno de los puntos importantes a destacar es que aclaró es que todo el proyecto será financiado por el sector privado. Es decir, que la administración de los recursos para construir el autódromo donde se correrá la carrera, así como el resto de los gastos que implica una Gran Premio, se llevarán a cabo por los empresarios que están incluidos en el proyecto, un fondo de inversión nacional y extranjero.

AMLO no descartó la creación del GP de Cancún (Infobae/Jovani Pérez)

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador se lo platiqué en Ciudad Juárez y me dijo que no hay dinero, le platiqué la forma y le dije que no necesitamos dinero del gobierno, ni tierras, no necesitamos dinero del gobierno estatal, municipal o federal, porque tenemos todo”, remató

Cabe recordar que para una entrevista para ESTO, Pérez Garibay, hizo especial hincapié en que en caso de que se viva esta situación, el GP de la Ciudad de México seguiría siendo prioridad: “Se cancelaría Cancún, primero es México, luego es México y después Cancún”, dijo.