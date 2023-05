“Me protegí”: Yeri Mua aseguró que firmó contrato de confidencialidad con Naim Darrechi

La influencer mexicana confirmó el fin de su relación sentimental con el español (Fotos: Instagram/@yerimua/@naimdarrechi)

¡Yeri Mua y Naim Darrechi han finalizado su viral relación! La famosa influencer mexicana confesó en sus redes sociales que ya no se encuentra sentimentalmente con el también cantante, aunque ya había sido rumoreada la noticia. Tras la confirmación, aseguró que no detallará nada de lo ocurrido pese a que se le ha señalado de serle infiel al tiktoker español.

Te puede interesar: ¿Yeri Mua terminó con Naim? Influencer se pelea con su novio tras polémicas revelaciones en reto

Dicha decisión mencionó que fue tomada para evitar romper el contrato de confidencialidad que, según ella, le hizo firmar al también youtuber. Motivo por el que él ha reaccionado con diversos clips y lives en los que confirmado la información, pero mostrando una postura en la que insinuó que él fue quien la hizo firmar a ella previniendo un escándalo mediático como ha ocurrido con las ex relaciones de la veracruzana.

“Ya me protegí, le hice firmar un contrato de respeto mutuo y confidencialidad, es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, lo hice para protegerme de cualquier escándalo o situación que pudiera pasar, no lo permitiré. que me traicionen”, inició la también nombrada Bratz Jarocha en una trasmisión en vivo para su cuenta de Facebook.

“Yo no le hice firmar un contrato de no me engañes”

La famosa influencer mexicana y el tiktoker español han causado gran controversia en redes sociales tras rumores de engaños mutuos (Crédito: Yeri Mua Facebook)

Sobre el tema, Yeria Mua mencionó que decidió hablar frente a sus millones de seguidores puesto que Naim Darrechi le había lanzado indirectas, dejándola ver como una persona infiel, situación que aparentemente la tiene sin cuidado ya que “ella firmó un contrato de confidencialidad, más no de serle fiel”, por lo que no permitirá que se incumpla, advirtiendo que todo el peso de la ley podría ejercerse.

Te puede interesar: Yeri Mua le respondió a Paul Stanley por llamarla “prófuga del ácido fólico”

“Realmente eso de que infidelidad o una situación por el estilo, ya sea que yo lo engañé o que él me engañó, es algo muy predecible. O sea, yo no le hice firmar un contrato de no me engañes y yo no te voy a engañar. O sea, no, el contrato es tú no puedes hablar mal de mí y yo no puedo hablar mal de ti. Entonces ah, legalmente estoy obligada a no hablar mal de él, ni tampoco él puede hablar mierd* de mí por más que él quiera y si lo hace va a tener problemas con la ley y si yo lo hago, yo voy a tener problemas con la ley es lo más justo”, advirtió.

Yeri Mua evitará ser explosiva para no violar el contrato

Rumores aseguran que ambos se fueron infieles (IG naimdarrechi)

La influencer que recientemente también generó gran controversia luego de que el conductor de Hoy Paul Stanley la criticara duramente y ella respondiera, aseguró que teme caer en su propia estrategia de protección personal y profesional. Motivo por el que no actuará como lo ha hecho en el pasado con sus ex parejas, para así no ser la primera en tener un problema con las autoridades mexicanas en caso de que el español quisiera ejercer sus derechos acordados y firmados.

Te puede interesar: Fofo Márquez se defendió de las acusaciones de Yeri Mua

“No voy a caer en las mismas trampas y les digo a partir de ahora, tal vez sea el plan para mí empezar a hablar. Legalmente no puedo hacerlo. Ya todos saben que soy una persona explosiva y empiezo a decir cosas porque así soy cuando estoy enojado y no quiero hacer nada que me pueda afectar”, detalló.

HotSpanish: la dinámica que inició el fin de la relación

los polémicos influencer arremetieron entre sí

“Dios bendiga mi relación de un mes después de grabar con Hotspanish”, escribió en Twitter Yeri Mua luego de hacer una dinámica con el influencer y su ex pareja que ha sido catalogada por miles de internautas como el verdadero motivo detrás del fin de su relación sentimental.