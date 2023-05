Alfredo Adame no tiene nada para heredar, aseguró uno de sus hijos

Sebastián aseguró que Alfredo no pudo haber heredado a Vanessa porque todos los bienes que ha presumido "no existen"

Sebastián Adame, hijo menor de Alfredo Adame, nuevamente arremetió contra su padre y aseguró que a pesar de que ha asegurado que los sacó del testamento y a la única que heredó fue a su hija Vanessa, en realidad, no tiene qué dejarles.

Desde varios meses atrás, el polémico actor ha dicho que desheredó a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, Alejandro, Diego y Sebastián, pues no quiere saber de ellos hasta que se disculpen con él.

Es por ello que quien se quedó con sus bienes, desde antes de que él muera, fue Vanessa. Actualmente, según Alfredo, su hija es la que administra su dinero y quien cuida de sus casas y de su yate.

Sebastián es el menor de los hijos de Alfredo, además de ser con quien más dimes y diretes ha protagonizado (Instagram/@marypazbanquells_oficial)

Sebastián, al ser cuestionado acerca de esto en Chismorreo, mencionó que son declaraciones falsas, pues señaló que su padre desde tiempo atrás tiene problemas con todas sus propiedades y, además, no cuenta con el dinero suficiente para arreglarlos.

“Las cosas que dicen que le heredó (a Vanessa) no existen. O sea, un yate que lleva 12 años descompuesto está en un astillero y no se ha reparado y se debe una millonada para que se pueda bajar y más dinero para poder arreglarlo; un condominio de Vallarta que vendió hace cinco años a espaldas de mi mamá (...); una casa que ni siquiera está a su nombre y que le está peleando a Hacienda”

Agregó que, a su consideración, no solamente no tiene nada qué dejarles a ellos como sus hijos, sino que, en general ya no puede aportar algo al mundo del entretenimiento.

Alfredo ha dicho que sus hijos han hecho cosas para desprestigiarlo y es por eso que no quiere saber de ellos (Getty Images)

Sebastian acusó que la única razón por la que su papá sigue dando de qué hablar en medio es por sus polémicas y no por su trayectoria artística.

“Es que ya no le queda nada, ya no tiene nada qué aportar al mundo del espectáculo porque ya no está actuando, ya no está conduciendo y lo único por lo que es famoso ahorita es por pelearse, porque se lo golpean y por mentar madres, es todo lo que está haciendo”

Asimismo, el hijo menor de Mary Paz Banquells enfatizó que por todo esto, además de las constantes agresiones en contra de la comunidad LGBT+ y las mujeres, es que para él, Alfredo está muerto.

Tanto Diego como Alejandro y Sebastián se han mostrado abiertos a hablar con su padre, pero siempre y cuando no haya cámaras en el momento en que vuelvan a hablar (Instagram/@marypazbanquells_oficial)

“Yo sí he considerado, viendo cómo ha actuado, que mi papá murió desde 2015 y la persona que está ahorita usando su cara no es mi papá, no es el papá que yo conocí. Pues sí, me da tristeza”, expresó Sebastián.

Pese a que para él está muerto Alfredo, no lo desconoce como su padre, por ello también lamentó que el actor, por el contrario, sí diga que él y sus hermanos no son sus hijos.

La herencia de Alfredo Adame

Desde el año pasado, el protagonista de Bajo el mismo rostro ha asegurado que sacó de su testamento a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells porque son unos “desgraciados”, mientras que ha Vanessa le ha confiado sus finanzas.

Vanessa Adame, de 43 años, nació del primer matrimonio del actor (Captura de pantalla/Ventaneando)

En diciembre de 2022 mencionó que heredó en vida a Vanessa para que él solamente le pida dinero y ella se lo dé.

“Todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa; ella ya es la dueña de todo y nada más me da para mis chicles (...) Yo nada más le digo a mi hija: ‘Voy a tal lado’, me hace mi cheque y adiós”, comentó en una entrevista con TVyNovelas.

Agregó que no le interesa reconciliarse con sus hijos porque fueron ellos quienes han actuado en contra de él, acompañados de Mary Paz Banquells.