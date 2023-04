“Divide, es un irresponsable, retrocedimos 24 años en 24 hrs”: Santiago Creel contra AMLO y reformas aprobadas

“Lo ocurrido este viernes 28 de abril, han sido las 24 horas más costosas que ha tenido el país. En 24 horas retrocedimos 24 años”, fueron las palabras emanadas del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, al responsabilizar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la bancada de Morena y sus aliados aprobaron sus leyes prioritarias en Fast Track.

En entrevista con varios medios de comunicación en su visita al estado de Durango, el también panista aseveró que lo que hicieron los diputados de Morena en el Senado de la República, le pegó al sistema de salud, al campo, a la educación, a la ciencia y tecnología, a la Industria del turismo.

“24 horas más costosas que ha tenido el país, por qué en 24 horas retrocedimos 24 años. Lo que hicieron (diputados de Morena) le pega al sistema de salud, al campo, a la educación, con la ciencia, la tecnología y a la industria del turismo. Es decir, nos regresamos en 24 horas, 24 años”, señaló Creel Miranda.

“AMLO es un irresponsable”

Creel tachó a AMLO de ser un jefe de estado que divide y destuye. (Fotos: Twitter/Cuartoscuro)

Asimismo, Creel Miranda sostuvo que este proyecto de la autodominada Cuarta Transformación (4T) polarizo a la clase política y daño a las instituciones del estado, por lo que tachó de irresponsable al presidente Andrés Manuel López Obrador al ser un jefe de estado que divide y destruye.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) es un irresponsable, es un jefe de estado que divide y destruye, debiendo hacer todo lo contrario. Este es un jefe de estado que divide a los mexicanos entre malos y buenos, leales y traidores. No hay una institución, que no la haya tocado ni la haya destruido. Vean ustedes el Sistema de Salud, destruye el seguro popular, crea el Insabi, no le funciona, ni siquiera da para distribuir medicamentos, nos deja sin medicamentos y ahora dice que el sistema lo va a dar a través del IMSS; lo va a destruir al IMSS, el IMSS no está preparado para darle un servicio de salud a toda la población, no está hecho para eso”, recalcó.

Por otro lado, el legislador de la oposición acusó al mandatario que no quiere entender a todo lo anterior, así como también su énfasis en no financiar las áreas del campo y el turismo, sectores que urgentemente requieren apoyo. “Ahora resulta que los impuestos del turismo van a ir a sus grandes obras”.

El panista auguró que esto tendría un costo político para el presidente y su partido, Morena, ya que el pueblo va a cobrar la factura porque va a sentir las repercusiones de los golpes que está dando el mandatario al país. “Se va a sentir, todo el pueblo necesita un sistema de salud y no habiendo recursos para el campo, atacando a la educación, vaya que se va a sentir; en la minería, siendo Durango un Estado minero, le ha dado un golpe terrible los pequeños mineros”.

Quiere que México no se dé a conocer por un gobierno parecido al de Venezuela y Nicaragua

De nueva cuenta, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel habló sobre sus aspiraciones a contender por la presidencia en 2024, y aseguró que encabezará un nuevo gobierno para que todos los países del mundo conozcan a un México diferente y no que se relacione con un gobierno parecido al de Venezuela y Nicaragua.

Creel estuvo este fin de semana en Durango como parte de las actividades de capacitación a la estructura panista. (Captura de pantalla Twitte @santiagocreelm)

“Tenemos que sacarlo a toda costa (a AMLO) y quiero encabezar ese movimiento, un movimiento de mexicanas y mexicanos libres, que queremos un México diferente, de bienestar que se abra al mundo y que no nos conozca el mundo, a través de Nicaragua o de Venezuela”, puntualizó Creel Miranda.

Asimismo, reconoció que tratará de ser el primer panista registrado para competir por la presidente de la República.

“Voy con todo, porque quiero, porque puedo y porque debo; será un concurso de esfuerzos para cambiar el rumbo”, sentenció.