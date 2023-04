“Ayer fue uno de los mejores días de mi vida”, así recordó Rosalía el concierto en el Zócalo

La cantante compartió fotos referentes al concierto que ofreció en la explanada del Zócalo (foto: @rosalia/Twitter)

Por medio de redes sociales la cantante española Rosalía recordó con cariño la noche en la que ofreció un concierto gratuito en la explanada del Zócalo, mencionó que fue uno de los días “más felices de du vida”.

Te puede interesar: Rosalía fue vista en un gimnasio de la CDMX antes del concierto gratuito en el Zócalo

Desde su cuenta oficial de Twitter compartió una serie de fotos referentes al concierto del 28 de abril, entre ellas se pudo apreciar una cómo lució la explanada del Zócalo y unas más con la recolección de periódicos en los que la portada hacia referencia al show que ofreció.

La publicación de la cantante hasta el momento cuenta con más de 3 mil retweets, 775 citas, más de 42 mil me gusta y más de 283 mil reproducciones, las fotos las acompañó con el siguiente mensaje:

“MÉXICO AYER FUE UNO DE LOS DÍAS MÁS FELICES DE MI VIDAGRACIAS A TODOS LOS Q VINISTEIS Y LLENASTEIS EL ZÓCALO este ha sido el concierto más grande que he dado en mi carrera, MÉXICO TIENES PARA SIEMPRE MI CORAZÓN”, comentó.

Rosalía recopiló periódicos que tuvieran la portada de su concierto (foto: @rosalia/Twitter)

De acuerdo con las estadísticas compartidas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la intérprete de Motomami logró reunir a 160 mil espectadores que presenciaron el cierre en América del “Motomami Word Tour”.

Te puede interesar: Cómo será el show de Rosalía en el Zócalo de la CDMX

Los internautas no tardaron nada en llenar de comentarios positivos la publicación de la cantante: “Te amamos reinona”, “Colonizaste reinona!”, “Rosalía, hermana, ya eres mexicana” y “Gracias por la alegría y por darlo todo en el escenario, rompiste récord de asistencia”, fueron algunos de las respuestas que se pudieron rescatar.

Sin embargo, no todos los internautas estuvieron conformes con el show que ofreció Rosalía, puesto que algunos la criticaron por “distraer” al pueblo mexicano: “Al mismo tiempo de tu concierto, se estaban haciendo cambios en las leyes mexicanas. Que lástima que te hayan usado. No es tu culpa”, “Que triste que te vendieras por tan poco, sin conocer la realidad de nuestro país haces un llamado a votar por Morena” y “Espero que en un futuro no nos veas como a otros países en malas condiciones y te acuerdes de este tan feliz día para ti”.

¿Cuál fue el setlist del concierto gratuito de Rosalía en la CDMX?

La cantante catalana interpretó un total de 22 canciones ante 160 mil asistentes que se dieron cita en la explanada del Zócalo. Entre ellos dos fueron covers a capella: La Llorona de Chavela Vargas y Héroe de Enrique Iglesias.

La cantante interpretó un total de 22 canciones REUTERS/Henry Romero

El show tuvo una duración de poco más de una hora en la que los asistentes tuvieron de oportunidad de escuchar en vivo dos temas lanzados recientemente; Vampiro y Beso, canciones extraídas de su proyecto musical con Rauw Alejandro al que titularon ‘RR’.

Te puede interesar: Concierto de Rosalía en el Zócalo: Este será el dispositivo de seguridad y vialidad que se implementará

Las canciones que corearon a la lado de la cantante las personas que asistieron fueron:

- Saoko

- Bizcochito

- La Fama

- De aquí no sales / Bulerías

- La Noche de Anoche

- Linda

- Diablo

- Despechá

- LLYLM

- Blinding Lights

- La Llorona

- Hentai

- Candy

- La Motomami

- Combi Versace

- Con Altura

- Beso

- Vampiros

- Héroe

- Malamente

- Chicken Teriyaki

- CUUUUuuuuuute

Debido a que los fans se retiraron poco a poco de la explanada de la Plaza de la Constitución, las avenidas principales del Centro de la ciudad continuaron cerradas hasta las primeras horas del sábado 28 de abril.

Antes de la publicación realizada por la mañana del sábado, la compositora compartió vía Instagram un video publicado por el influencer Kuno, donde se mostró el concierto desde la vista de una terraza cercana y en el que se pudo apreciar la cantidad de fans que asistieron al evento.