Stephanie Salas lanzará un libro biográfico, pero ¿incluirá a Luis Miguel?

La cantante lanzó un cover de "las estrellas", una canción original de Miguel Bosé. (Fotos: Capturas Twitter)

Luis Miguel y Stephanie Salas tuvieron tuvieron un tórrido romance en la década de los 80 del cual nació su única hija en común, Michelle. Aunque ya pasaron más de tres décadas desde su rompimiento y cada uno continuó con su vida sin compartir detalles sobre cómo fue su relación, incluyendo su paternidad con la ahora modelo, continúan siendo relacionados.

Te puede interesar: Así es la fiesta temática de Luis Miguel que se volvió viral

Y es que pasaron años antes de que la expareja se sincerara sobre su romance. El Sol de México contó su versión en Luis Miguel: La Serie, mientras que la integrante de la dinastía Pinal ha narrado episodios de su historia en algunas entrevistas.

Esto podría cambiar muy pronto, pues Stephanie Salas confirmó que está trabajando en una compilación de fotografías para un proyecto biográfico donde existe la posibilidad de que incluya algunas postales inéditas del intérprete de La incondicional conviviendo con Michelle cuando era una niña.

Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989 en la Ciudad de México, actualmente tiene 33 años de edad. (Captura: @michellesalasb/Instagram)

“Yo creo que no hay nada que esconder en esta vida, lo que salga que salga y que no sea tampoco tan rebuscado. A lo mejor me brinca por ahí y pues que padre y si no pues qué importa”, declaró la protagonista de Baila Conmigo ante las cámaras y micrófonos de Hoy.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Luis Miguel: “Cuida hijos ajenos y no mantiene a los propios”

De esta manera dejó entrever que están pensando en incluir al hombre con quien vivió los momentos más tristes y felices de su juventud. Y es que pasaron muchos años antes de que Luis Miguel reconociera a Michelle como su hija, incluso, se perdió gran parte de su niñez.

La cantante explicó que solamente contará su vida con las fotografías que sus familiares le permitan, pues no quiere herir susceptibilidades: “El libro abarca eso, abarca fotos desde que tomaba mi mamá conmigo de bebecita, mi familia, hasta donde lo permitan”.

La modelo tiene una excelente relación con su madre, incluso, frecuentemente salen de viaje junto a su media hermana, Camila Valero. (Instagram: @michellesalasb)

Stephanie Salas enalteció su linaje, pero ya no quiere opinar sobre su familia

Durante los últimos años todos los integrantes de la dinastía encabezada por Silvia Pinal han estado envueltos en escándalos que van desde supuestos robos entre ellos, envidias, distanciamientos y acusaciones de presunto abuso sexual. Sin importar su nivel de participación en estos problemas, los familiares siempre son cuestionados al respecto.

Te puede interesar: La vez que Andrea Legarreta rechazó invitación de Luis Miguel: “Tengo novio”

Por esa razón, Stephanie Salas aprovechó su encuentro con medios para pronunciarse en contra de vínculos con escándalos de sus seres queridos:

Sí formo parte de un matriarcado, pero de repente no me involucro en todo lo que hay alrededor que pues es mucho. Cada quién tiene sus vidas, hay situaciones similares y se convierte en una cosa como que todos tenemos que responder por los hechos del otro. De repente hay que saber entender que sí, es mi sangre, yo creí ahí pero llega un momento en donde todos crecemos y nos separamos, tenemos un camino distinto.

La familia Pinal sin Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. (IG: sylviapasqueloficial)

¿Stephanie Salas y Humberto Zurita tienen planes de boda?

Fue durante el mismo acercamiento con los medios recuperado por el matutino de Televisa donde la cantante se sinceró sobre cuáles son sus planes a futuro con Humberto Zurita, el afamado galán de telenovelas con quien comenzó un romance a mediados de 2022.

La actriz de 53 años no compartió detalles, sin embargo, dejó entrever que está dispuesta a unir su vida en matrimonio con el oriundo de Torreón:

La cantante celebró su cumpleaños número 53 en compañía de sus dos hijas y Humberto Zurita. (Fotos Instagram: @stephaniesalas // @_camilavelero)

“No me gusta forzar las cosas. Creo que me adelantaría, estamos ya como en el postre. Obviamente hoy mi señor me complementa, por supuesto que me hace muy feliz y es una etapa de mi vida que vivo en plenitud como mujer al estar a lado de un hombre maravilloso”, declaró.

Cabe recordar que Humberto Zurita se dio una nueva oportunidad en el amor con Salas después de sufrir la pérdida de su querida esposa, la también histrionisa Christian Bach.