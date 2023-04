Quién es Ricardo Salgado Perrilliat, quien no reunió los votos necesarios para ser comisionado del INAI

Ricardo Salgado Perrillat se perfila como el nuevo comisionado del INAI

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, apuntó durante el mediodía que Ricardo Salgado Perrilliat se perfilaba a ser el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios; no obstante, los sufragios no acompañaron la propuesta.

“Salgado Perrilliat (Ricardo), esa es la propuesta, ya la firmaron todos la propuesta, todos por unanimidad”, fueron las palabras que emitió el senador tras ser cuestionado sobre el porqué de la designación de dicho exfuncionario.

“Para cubrir la vacante que generó la conclusión del cargo del C. Rosendoevgueni Monterrey Chepov como comisionado del INAI (...), a través del procedimiento dispuesto por los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la propuesta: 1. Salgado Perrillat Ricardo”

El pleno de la Cámara Alta sesionó este mismo jueves; sin embargo, alrededor de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) el perfil no alcanzó los votos necesarios para avalar el nombramiento, por lo que el pleno del órgano constitucional no podrá funcionar debido a que no alcanzó el quórum necesario.

¿Quién es Ricardo Perrilliat?

El exfuncionario cuenta con experiencia en transparencia (Canal del Congreso)

Salgado Perrillat fue uno de los mejores perfiles evaluados durante el proceso de selección de comisionados que encabezó el INAI. El exfuncionario tiene formación académica en Derecho por la Universidad La Salle, así como maestría en Derecho Empresarial Corporativo por la Universidad Humanitas.

Aunado a lo anterior, cuenta con especialidad en Derecho Político y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana; asimismo, por la misma institución es candidato a doctor en Derecho.

Su trayectoria profesional la inició en 1998 como director de la Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), estuvo en el cargo hasta el año 2000.

Del año 2000 al 2001 fue coordinador jurídico en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; mientras que en la misma dependencia, pero de 2001 a 2003 se desempeñó como coordinador general.

Ricardo Salgado Perrilliat tiene experiencia en el área de la transparencia (Twitter/@Javier_Vargas_Z)

En 2003, durante la presidencia de Vicente Fox, el Estado mexicano autorizó el nacimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con lo cual Salgado Perrilliat se convirtió en el primer director general de Asuntos Jurídicos, cargo que abandonó en 2008.

Posteriormente, de 2008 a 2009, obtuvo el cargo de director general de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia. Posteriormente de 2009 a 2011 se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De 2011 a 2014 se volvió a convertir en el director general de Asuntos Jurídicos del IFAI, por lo que estuvo en el momento en que cambio de IFAI al INAI. Mientras que de 2014 a 2017 se desempeñó como titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Su último cargo fue como secretario técnico en la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se encuentra desde 2017.

¿Porqué no fue electo como comisionado del INAI?

El senado mexicano no aprobó el nombramiento de un posible comisionado del INAI (EFE/José Pazos)

Pese a meses de atraso parecía que por fin el Senado de la República votaría por un comisionado del INAI; sin embargo, pese a que se habló un acuerdo de la Jucopo para que el pleno del INAI alcanzara el quórum necesario, la propuesta no obtuvo las 3/5 partes de votos afirmativos para la designación.

Con base en la votación, 67 senadores emitieron el sufragio por la negativa; mientras que sólo 43 lo hicieron por la afirmativa, fue así que no pasó el acuerdo, lo que ocasionó que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) tomara tribuna y protestara contra una presunta falta al acuerdo que todas las bancadas habían establecido, por lo que se tuvo que declarar un receso de la sesión.