Plaga de chinches y cucarachas azota a escuela de Polanco

Los directivos afirman que no hay plagas de chinches ni de cucarachas. (Captura Fuerza Informativa Azteca)

Debido a una intensa plaga de chinches y cucarachas, estudiantes de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga, ubicada en la calle de Campos Elíseos 467, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, salieron a protestar en las calles para que las autoridades educativas ponga cartas en el asunto y acaben con los bichos.

Con pancartas y mantas, cientos de alumnos se manifestaron debido a que el personal de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga, han hecho caso omiso de las quejas; sin embargo, a pesar de que han fumigado las instalaciones, el brote de chinches y cucarachas continúa.

Los alumnos mostraron sus piernas y brazos como prueba de los piquetes de las chinches que continúan atacándolos sin piedad en cada una de las aulas del plantel educativo.

“El problema con la escuela es porque tenemos plaga de chinches y lo detectamos en las prendas de los compañeros cuando llegamos incluso en las mismas bancas. La dirección nos ha dicho que nosotros las portamos, que son transitorias, que los perros que salen a pasear por las calles de aquí las portan”, puntualizó Rafael, estudiante de la Escuela Normal para Noticieros Televisa.

La plaga de chinches lleva varios años

Alumnos y padres de familia salieron a protestar contra los directivos de la Escuela. (Captura Fuerza Informativa Azteca)

De acuerdo con diferentes testimonios de la Comunidad Estudiantil de dicho plantel, la plaga de chinches y cucarachas lleva varios años sin ser atendida, e incluso, la dirección de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga, argumentó que el problema que tenían los estudiantes afectados era psicológico.

“Nos comentaron a nosotros que los piquetes era nuestra idea, que era una cuestión psicológica, pero los piquetes no salen por una cuestión psicológica. No lo estamos imaginando, está presente”, comentó la alumna Ángel, quien mediante una pancarta llena de fotografías muestra las picaduras de sus compañeras y hasta cómo los insectos rondan en los respaldos y asientos de los pupitres de cada aula de estudios.

Directivos del plantel niegan que haya una plaga

Los estudiantes mostraron las picaduras de las chinches. (Captura Fuerza Informativa Azteca)

A pesar de las consignas y las pruebas mostradas por los alumnos y padres de familia, los directivos de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga, afirman que el problema no se trata de una plaga de chinches ni cucarachas.

“El martes 18 de abril, se hizo la fumigación, los estudiantes están siendo escuchados. No tenemos plaga. Cuando se les ha dicho que se ha presentado en algunas ocasiones, igual que en cualquier colonia y restaurante, son insectos de tránsito, esto quiere decir que yo puedo traerlo en mi bolsa, en mi chamarra. Se me reportó que no hay nidos de chinches ni cucarachas en las sillas”, comentó para Azteca y Televisa, Guadalupe Estudiante Águilar, subdirectora Académica del plantel.

¿Qué enfermedad pueden transmitir las chinches?

Aunque son muy molestas y pueden quitar el sueño allí donde se instalan, las chinches de la cama no han sido consideradas hasta el momento como un problema de salud pública, ya que no se les conocía capacidad vectorial para transmitir enfermedades.

Si bien se conoce que pueden albergar a más de 40 agentes patógenos para el ser humano, sus capacidades para transmitirlos a las personas no parecen ser tan buenas como las de otros insectos hematófagos, aunque los entomólogos tienen alguna evidencia de que las heces de las chinches de la cama pueden ser un canal para la transmisión de enfermedades.

Sin embargo, esta situación podría cambiar. Un estudio realizado en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, demostró que las chinches de la cama pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, una de las más persistentes y de mayor mortalidad en América del Norte.