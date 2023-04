“La Tesorito” se molestó por pregunta sobre Maribel Guardia

Laura León se molestó por una pregunta sobre Maribel Guardia. (Ig: @maribelguardia) (Ig: @lauraleontv)

Laura León se molestó con los reporteros tras ser cuestionada sobre Maribel Guardia y la reciente muerte de su único hijo Julián Figueroa. La pregunta que “sacó de sus casillas” a la Tesorito fue acerca del estado de ánimo de Maribel, con quien participa en la obra Lagunilla mi barrio.

Ante la insistencia de los medios de comunicación por conocer sobre la situación anímica de Maribel Guardia, Laura León dijo que no quiere tocar el tema porque es algo “muy doloroso” para su compañera de la obra de teatro, además le preguntaron lo mismo la semana pasada por lo que pidió que no la cuestionaran más sobre el suceso.

“Mi vidita, yo no hablo de esas cosas, mis tesoros. Esas son cosas privadas de la señora, la respeto, yo ya no hablo de eso, ya eso ya fue ¿Me entienden? Es como estarle picando el corazón a las personas, eso no se hace”, espetó la actriz contra los reporteros. Sin embargo ella continuó respondiendo otro tipo de preguntas sin ocultar su aparente molestia.

Laura León pidió a la prensa que ya no la cuestionaran sobre la muerte de Julián Figueroa. (Foto: Instagram/lauraleontv)

El enojo surgió porque uno de los periodistas la cuestionó sobre el desempeño de Maribel Guardia en la obra Lagunilla mi barrio tras su regreso a los escenarios después de la muerte de su hijo Julián Figueroa a los 27 años. En ese momento ella contestó amablemente que le fue muy bien.

No obstante, la prensa continuó con las preguntas sobre el tema a lo que la actriz pidió que ya no le preguntaran sobre el tema porque era molesto, pero sobretodo por respeto a la protagonista de Pedro Navaja porque es una “situación sensible” que a ella no le corresponde hablar, declaró Laura León.

Como reacción ante la molestia de la Tesorito los medios de comunicación cambiaron el tema al festejo del Día de las Madres, que se celebrará el próximo miércoles 10 de mayo en nuestro país.

Maribel Guardia regresó a los escenarios de la obra "Lagunilla mi barrio" (Foto: Instagram)

Laura León, por el momento, no se pronunció respecto a la muerte de Julián Figueroa, cantante que murió el pasado domingo 9 de abril. Deceso reportado después de que fuera encontrado inconsciente por su esposa Imelda Garza.

La Tesorito se mantuvo al margen del tema. sin embargo, lo único que reveló con anterioridad fue que Maribel Guardia se presentaría el pasado fin de semana para retomar sus actividades teatrales dentro de la obra protagonizada por el actor Ariel Miramontes.

Cabe destacar que existen antecedentes en las acciones de molestia de Laura León con la prensa debido que hace una semana, cuando la actriz fue cuestionada por primera vez sobre Maribel Guardia, en ese momento confirmó la participación de la actriz en la obra Lagunilla mi barrio, en esta ocasión aprovechó para decir que ya no queria hablar del tema, además aseguró que no había entablado una plática con la famosa.

“No mi vidita, no he podido hablar con ella, yo ya no quiero mencionar ya eso, por favor, está muy cañón, muy doloroso y muy terrible ¿Qué puede uno hacer? Nada”, compartió ante los medios de comunicación. También declaró que no tenía nada qué decir ante las cámaras porque Maribel ya sabía todo lo que ella quería decirle.

Violeta Isfel compartió un emotivo mensaje dedicado a Maribel Guardia (Captura Ig: @violetaisfel)

Por otra parte los mensajes de apoyo para Maribel Guardia no se detienen a pesar de que ya son poco más de dos semanas que murió Julián FIgueroa. Una de las últimas famosas en emitir sus mensajes de cariño a la actriz fue la también conductora de televisión Violeta Isfel.

Ella publicó una foto en sus redes sociales acompañada de un mensaje dedicado a ella. “Sé que no hay palabras adecuadas para estos momentos, sólo quiero expresarte mi gratitud. Gracias por tu fortaleza...”, se lee en el post que hizo la también presentadora de Me Caigo de Risa.