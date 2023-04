Ricardo O’Farrill, los escándalos del standupero que exhibió a comediantes mexicanos

Tras el fuerte en vivo que realizó, Richie O'Farrill mostró captura de pantalla donde Mau Nieto lo amenazó

El pasado fin de semana, el cómico de Stand Up (comedia de pie) Mau Nieto contrajo nupcias con su pareja, Carla Fernández y lo que en redes sociales se mostró como una boda a la cual asistieron grandes cómicos jóvenes de México e influencers, se vió empañada por las fuertes declaraciones que el comediante Ricardo O’Farrill hizo sobre el recién casado e invitados.

Tras habérsele negado la entrada a la tornaboda del que posteriormente llamó ex-amigo, Richie O’Farrill tomó sus redes sociales y fue en Instagram donde el también standupero se fue duro y a la cabeza no solo Mauricio Nieto, sino de varios compañeros de su gremio como

Sin embargo, el conductor no ha estado lejano a los escándalos y la controversia también lo precede, estando en varias ocasiones bajo el escarnio público.

Ricardo O'Farrill explotó en sus redes sociales exhibiendo a varios standuperos e influencers mexicanos (Instagram @richieofarrill)

Richie O’Farrill y un señalamiento oscuro

Fue en 2018 cuando O’Farrill dió a conocer a través de su plataforma de YouTube el especial de comedia Live From Pachuca donde realizaba varias rutinas cómicas y aunque la sesión de una hora tuvo buena recepción, fue un chiste casi al cierre del espectáculo lo que lo puso en el ojo del huracán.

“Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar y cada que brincaba se le marcaba esta parte” dice el comediante mientras señala a su entrepierna. “Me fijo en eso y se me empieza a parar durí... ¡NO ES CIERTO!” cierra O’Farrill mencionada parte de la sección ante el aplauso del público.

Si bien causó debate en redes sociales pues usuarios aseguraron que se trataba de humor negro, que puede hacer comicidad de todos los temas a pesar de ser tópicos delicados desde otras perspectivas se aseguró que los chistes del comediante eran apología a la pedofilia y normalizaban la situación de abuso y acoso a menores.

No obstante, Ricardo O’Farrill decidió ignorar los comentarios en redes y aseguró que:

Yo estoy bien porque confío en mi comedia y en que mi público la entiende.

Ricardo O'Farrill señaló que su público sabía entender su comedia cuando lo señalaron por chiste pedófilo (Captura de pantalla Twitter @richieofarrill_)

La clínica de rehabilitación

Fue a finales de 2022 que el conductor de Ñam Ñam Extravaganza decidió ingresar a una clínica de rehabilitación debido a que el comediante consideraba que su consumo de alcohol era excesivo.

En uno de los programas donde invitaba a celebridades a probar diferentes platillos, se sinceró con el youtuber regiomontano Roberto Martinez:

Yo bebía en ayunas, bebía para estar nivelado y era un alcohólico funcional.

Admitió el conductor para continuar narrando que encontraba en el beber una dependencia física pues llego a un punto donde necesitaba haber tomado entre siete u ocho cervezas para continuar con sus actividades o si no “sentía que se iba a morir” confesó O’Farrill mientras también señalaba perder la personalidad que le permitía desarrollarse en el ámbito cómico.

Aseguró que fue en un show en Querétaro donde se dio cuenta que su manera de beber era alcoholismo.

Fue entonces que, con el apoyo de su familia, decidió ingresar a la clínica de rehabilitación donde estuvo un mes, de mayo a junio de 2022.

Posterior a su salida fue que identificó que uno de los problemas con los que lidiaba y que lo acercaban a la bebida era que no tenía pasatiempos y que en la enseñanza de su experiencia, lo que le ha permitido mantenerse con un estilo de vida más tranquilo.

El público lo señaló por complicidad

Es en redes sociales donde el público asevera estar interesado en los dichos de O’Farrill al tiempo en que comentaban que previamente se habían dado a conocer señalamientos sobre varios de los mencionados por Richie, sin que hubiera mayor repercusión de los mismos.

No obstante, también fueron varios cibernautas quienes aseguran que, como el comediante menciona, la razón por la que dio a conocer todo lo que tenía en conocimiento fue debido a una cuestión de ego y que, como señala, varios de los comediantes a quienes exhibió no se disculparon con él como se los había pedido para no dar a conocer sus “trapitos al sol” como comentan en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los implicados en los dichos de O’Farrill han dado a conocer alguna declaración sobre el en vivo de más de dos horas y media que el comediante realizó.

Richie O'Farrill publicó una supuesta captura donde Mau Nieto le habría amenazado (Instagram @richieofarril)

Familiares del influencer como su mamá, su hermana y amigos como Alex Fernández y Chumel Torres acudieron al hogar del famoso tras haber presenciado la transmisión en vivo para corroborar que el actor se encontrara en buen estado ya que el mismo día viajaría a Estados Unidos.