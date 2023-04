Christian Nodal recibió primer regalo para su bebé tras anunciar que será padre

Así fue el momento en que el cantante obtuvo el primer regalo para su hijo Crédito: Tiktok/@denis___salcedo

En TikTok se hizo viral un video donde Christian Nodal recibe su primer regalo como padre tras anunciar que su pareja, Cazzu, está embarazada. Esto ocurrió en el Palente Tepabril en la Ciudad de Guadalajara, durante una presentación del cantante.

Te puede interesar: Las veces que Belinda se ha pronunciado sobre Christian Nodal y Cazzu

En el clip se puede ver como una persona fanática del intérprete sorprendió a toda la audiencia del concierto al estirar el brazo para acercarse Nodal, quien recibió un regalo que provocó gritos y aplausos entre todos los asistentes. El obsequió resultó ser una prenda para bebé.

Ante esto, Christian Nodal se mostró sonriente y feliz, y sin soltar el regalo, continuó con su espectáculo en medio de los aplausos y el apoyo de sus seguidores.

Te puede interesar: “Ahora sí soy un papá”: así anunció Christian Nodal la noticia de que él y Cazzu esperan a su primer hijo

En redes sociales, internautas reaccionaron a tan tierno momento y escribieron comentarios en apoyo a Nodal y Cazzu, y aplaudiendo el tierno regalo de la fan. Asimismo, aprovecharon para mandarles buenos deseos y para manifestar su emoción.

Ante esto, Christian Nodal se mostró sonriente y feliz, y sin soltar el regalo, continuó con su espectáculo en medio de los aplausos y el apoyo de sus seguidores (foto:tiktok/denis___salcedo)

“Ahora es el hombre más feliz del condado”, “Qué lindos, no se merecen todo el hate que reciben”, “Qué hombre tan guapo, amable, sencillo, talentoso, etcétera. Lo amé y amé su concierto. Canta hermoso”, y “Se ve que no cree tanta alegría, pensé que esa chica lo terminaría de destruir pero me equivoqué y me da gusto que los dos sean felices”, fueron algunos de los comentarios en el video del regalo.

Te puede interesar: Mamá de Nodal envió conmovedor mensaje a Cazzu sobre su embarazo

Este sería el primer regalo por parte de un fanático para Christian Nodal y Cazzu, quienes se convertirán en papás en los próximos meses. De esta forma, sus seguidores demostraron que se encuentran tan contentos como ellos y que no sólo apoyan su relación, sino la familia que están a punto de formar.

Los videos del momento en el que Nodal recibe la ropa de bebé le han dado vuelta al internet, y han sido una prueba del apoyo y empatía que tiene la gente para él y para Cazzu.

Los rumores del embarazo de Cazzu comenzaron desde febrero de este año. (Especial)

Recientemente, Cazzu, novia de Christian Nodal, mostró su pancita frente a cientos de fanáticos en un concierto que estaba dando en su país natal Argentina. Las redes sociales y los fans de los dos reaccionaron muy contentos, y manifestaron que se sentían muy felices por ellos.

Las redes sociales han llevado el tema a los primeros lugares de tendencias e inundaron Twitter no sólo con felicitaciones, sino con ingeniosos memes que obtuvieron miles de likes.

El intérprete de Botella tras botella siempre externó su deseo por convertirse en papá, y cuando por fin ocurrió, lo anunció a los cuatro vientos, manifestando que ya no sería un papacito, sino un padre de verdad.

Las redes sociales han llevado el tema a los primeros lugares de tendencias e inundaron Twitter no sólo con felicitaciones, sino con ingeniosos memes que obtuvieron miles de likes (Captura de pantalla/Twitter)

Fue Cazzu quien, sin decir una palabra, confirmó la sospechas de todos los fanáticos, apareciendo en el escenario de su show para luego despojarse de una chamarra y dejar ver una panza de varios meses de embarazo.

La madre del cantante, Cristy Nodal, se unió a las buenas vibras y se pronunció ante las noticias, manifestando su felicidad y emoción al enterarse de que la familia está a punto de crecer.

“Amores míos, cuánto amo este momento. Gracias Juli, eres divina y auténtica ahí parada ante tu público dando la noticia que desde el día uno nos hizo tan feliz. Esos gritos y buena vibra llena mi corazón y toda nuestra familia. Sabes cuánto te queremos, Julieta”, escribió Cristy en una publicación en su cuenta de Instagram.

Christian Nodal y su novia Cazzu confirmaron su relación en agosto del año pasado, luego de muchos rumores y de la polémica entorno al cantante y su ex novia Belinda. Desde entonces, la pareja se ha mostrado feliz y unida, y aunque no han hablado formalmente de boda, ya son oficialmente una familia.