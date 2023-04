Nodal y Cazzu: la abismal diferencia de cómo terminaron con sus ex, Belinda y C.R.O.

Cazzu y Nodal vivieron mediáticos noviazgos antes de enamorarse entre ellos (Foto: Instagram)

Con la confirmación del embarazo de Cazzu, la pareja que conforma la cantante argentina con Christian Nodal se ha consolidado, lo que ha sido celebrado por los seguidores de ambos artistas.

Y es que a menos de un año de que comenzaron a salir en plan romántico la intérprete de trap y el cantante de 24 años, ya han confirmado cada uno en un escenario distinto que Cazzu está embarazada.

Fue el sábado 15 de abril de este 2023 cuando, como parte del cierre de su gira Nena Trampa, Cazzu mostró su “baby bump” en el escenario de la Movistar Arena de Buenos Aires, enfundada en un traje de encaje y visiblemente orgullosa.

Por su parte, Christian se presentó en la misma noche en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, donde exclamó: “Ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá”, confirmando así el embarazo de su novia.

La cantante argentina terminó con los rumores sobre su embarazo

La noticia ha sido celebrada por los fans de ambas figuras e incluso Cristy Nodal, madre del intérprete de regional mexicano, le dedicó emotivas palabras a su nuera: “Gracias Juli! Eres divina y auténtica, ahí parada ante tu público! Dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz! Esos gritos y buena vibra llenan mi corazón y a toda nuestra familia! Sabes cuánto te queremos, Julieta! Cazzu Nodal, los re quiero!”, escribió en Instagram.

Los cantantes que están próximos a formar una familia son dos figuras muy populares cada uno en su país y en su género musical, y cabe recordar que ambos vivieron, cada uno, una mediática relación sentimental con alguien más antes de enrolarse como novios.

Cazzu llamó la atención cuando en 2018 realizó una serie de presentaciones junto a Bad Bunny en el emblemático estadio Luna Park de Buenos Aires, donde se les pudo ver cada noche dándose apasionados besos; sin embargo y pese a los rumores de noviazgo, tiempo después la trapera confesó en un programa de televisión que nunca tuvieron una relación, sino que simplemente se caen muy bien y siguen siendo amigos a la fecha.

Christian y Cazzu comenzaron a relacionarse sentimentalmente a mediados de 2022 (Foto: Archivo)

Pero después de ese “affaire”, Cazzu se enroló con el que ha sido, según sus propias palabras, su único novio (antes de Nodal). Se trata del trapero argentino C.R.O., cuyo nombre real es Tomás Manuel Campos, con quien la intérprete vivió un romance intenso.

Su relación fue avalada por el gremio musical argentino, se les veía felices conviviendo e incluso colaboraron juntos en su canción Afterhouse, sin embargo en 2020 el noviazgo llegó a su final.

Se conoce que la oriunda de Jujuy y C.R.O. finalizaron su relación en buenos términos y la razón principal fue la falta de tiempo para la convivencia como pareja. Así lo declaró tiempo después Cazzu al medio Rapetón:

“Yo creo que sobre todo nuestras carreras se pusieron muy complicadas con la distancia. Él tiene el mismo trabajo que yo, y nosotros nos hemos encontrado en un momento en el que pasábamos demasiado tiempo lejos. Ese sufrimiento, donde uno está todo el tiempo lamentándose por la distancia, era muy triste, sobre todo lo de tener una relación virtual. Pero, en realidad, no hay más problemas que eso, nadie se ha hecho daño, más que el daño natural de que seamos dos personas que trabajamos en lo mismo”, dijo la cantante de 29 años.

CRO ha sido el único novio de Cazzu, es un rapero argentino con una carrera muy prometedora en toda Latinoamérica (Foto: Instagram / @crocraxker)

Esto deja ver que Cazzu y C.R.O. terminaron su noviazgo de manera cordial, no así con la última relación de Christian Nodal: la polémica Belinda.

Tras el noviazgo de casi año y medio entre el cantante de Aquí abajo y la actriz de Bienvenidos a Edén, en el que incluso estuvieron a punto de contraer matrimonio, ambas figuras han realizado declaraciones poco halagadoras para cada uno.

A poco tiempo del rompimiento, Christian Nodal lanzó un fuerte comentario dirigido a la mamá de su ex: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió en Twitter, donde adjuntó una presunta conversación que había tenido con Belinda, donde se lee cómo la cantante le pide dinero.

Belinda habría solicitado a Nodal dinero "para sus dientes" y "para sus papás" (Fotos: Archivo)

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”, se lee en la captura de pantalla, lo que fue interpretado como una queja contra Belinda y fue tachada de “interesada”.

Por su parte, la cantante de Ni Freud ni tu mamá ha declarado que se arrepiente de haber ventilado su relación con Nodal en los medios, como cuando dijo a la revista Vogue:

“Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema (su relación) como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos” ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, dijo en julio de 2022.