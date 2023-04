Mexicana fingió ser turista en Playa del Carmen y se volvió viral

Mexicana se hace pasar por turista y la tunden en redes. Crédito: Tiktok/Merichulaa

La usuaria de TikTok Merichula colgó un video a su cuenta donde aparece caminando en las calles de Playa del Carmen. En el video adjuntó la frase: “Pasearme por calles de Playa del Carmen, fingir que soy turista y que todos me hablen en inglés es mi nuevo hobby”.

El video se volvió viral inmediatamente, y actualmente cuenta con más de 250 mil likes, 2 mil 500 likes y más de un millón de reproducciones. La mayoría de los comentarios son negativos y argumentan que a pesar de lo que ella cree, no tiene pinta de ser una extranjera.

Asimismo, escribió: “Ya díganme la verdad, ¿sí parezco?”. Ante esto, usuarios de redes sociales escribieron comentarios como “Yo después de que el taquero me dijera güerita”, “Yo después de que me dijeran konichiwa en la entrada del Miniso”, “Mi compa a la que le hablaron en inglés una vez”, “Yo después de que me dijeran que el amigo de mi tatarabuelo era francés”.

“La verdad es que los comentarios se me hacen súper preocupantes, la verdad he leído comentarios muy feos, y no hacia mi persona porque a mí no me importa qué me puedan decir ni de mi físico, ni de mi personalidad”, se defendió la joven (foto:tiktok/merichulaa)

Ante los malos comentarios, la usuaria de TikTok grabó otro video que colgó en su cuenta para responder a las críticas entorno a su físico y explicar por qué creía que eran preocupantes esos comentarios.

“La verdad es que los comentarios se me hacen súper preocupantes, la verdad he leído comentarios muy feos, y no hacia mi persona porque a mí no me importa qué me puedan decir ni de mi físico, ni de mi personalidad”, se defendió la joven.

Asimismo explicó que no le daba importancia a las críticas porque tenía buena autoestima, y agradeció encontrarse en cierto punto de su vida, pues de no ser así, sí que la habría pasado muy mal.

“Porque yo estoy en un punto de mi vida donde sé quién soy y nadie en internet puede venir a decirme qué soy qué no soy porque he trabajo mucho en mí, si yo no estuviera en este punto seguramente este tipo de comentarios me destrozarían la vida porque yo diría igual y sí soy eso pero como no los comentarios feos que vienen hacia mi persona la verdad no me importan”, explicó.

Asimismo explicó que no le daba importancia a las críticas porque tenía buena autoestima, y agradeció encontrarse en cierto punto de su vida, pues de no ser así, sí que la habría pasado muy mal (foto:tiktok/merichulaa)

No obstante, argumentó que los comentarios sí le preocupaban, pues denotaban racismo y clasismo, y que esa era la razón por la México era un país de “Tercer mundo”.

“Pero hay una diferencia muy grande porque yo creo que México está como está por empezar a utilizar insultos racistas que tienen que ver con nuestras raíces, que tienen que ver con el clasismo. O sea todos estos comentarios donde te estás metiendo que sin con Perú que si son Guatemala. La verdad esa es la razón por la que somos tercer mundo porque nos estamos enfocando en esto, en una chava que sea pasea como turista, y ser turista no tiene nada que ver con ser europeo”, manifestó en su red social.

Para reforzar su argumento, dijo que México necesitaba enfocarse en otras cosas como acabar con el racismo, el clasismo, el maltrato animal y el maltrato a los niños, pues eran temas que sí requerían de la atención de la sociedad (foto:tiktok/merichulaa)

Para reforzar su argumento, dijo que México necesitaba enfocarse en otras cosas como acabar con el racismo, el clasismo, el maltrato animal y el maltrato a los niños, pues eran temas que sí requerían de la atención de la sociedad.

“De verdad no gasten su energía en eso, de verdad les digo, ustedes son un reflejo de lo que dicen, de cómo se expresan. No me imaginó diciéndole algo tan horrible a una persona”, dijo.

Aprovechó para mandar un mensaje de paz, pues aconsejó que era mejor que las personas gastaran su tiempo en ser positivos, en gastar su energía en forma positiva. “Sean una fuente de amor y no una fuente de odio (...) Deberíamos estar orgullosos de donde venimos, porque todos venimos de eso, esas son nuestras raíces, no creo que eso funcione como insulto”.