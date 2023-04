Criticaron a Yeri Mua y a Naim Darrechi por usar las famosas botas rojas

La pareja de "influencers" presuimó las famosas botas rojas (@Naimdarrechi)

Yeri Mua y Naim Darrechi son la pareja del momento dentro de las redes sociales mexicanas y es común que den de qué hablar. Lamentablemente nos tienen acostumbrados a escuchar escándalos y polémicas de ellos como el caso del arresto de Naim por posesión y consumo de drogas, o el escándalo de Yeri Mua por despreciar a sus seguidores tras asegurar que no le importa el número que tenga, sino sólo el dinero. Sin embargo, esta ocasión no hubo controversia en su video, sólo que mostraron que adquirieron las peculiares y famosas botas rojas (así es, las que dicen que usa Mario Bros y Astro Boy).

El uso de este calzado por parte de la veracruzana y del tiktoker español les valió para dividir a sus seguidores entre quienes los apoyaban por usar este par de botas y los que criticaron a la pareja por portar con orgullo unos zapatos que dieron mucho de qué hablar desde su lanzamiento.

“Sus botas, Díos mío”, “Las botas son del mono de Dora la Exploradora, no se las roben”, “No es difícil adivinar quién compró las botas”, “salen a la calle con esos zapatos? son horrendos”, “ni para salir a tirar la basura me pongo esas botas”, son algunos de los comentarios que compartieron los usuarios en la publicación del video en el perfil de Naim Darrechi.

Escándalo tras escándalo Yeri Mua y Naim Darrechi se convirtieron en una de las parejas más polémicas del internet (IG: @naimdarrechi) (IG: @yerimua)

Otros más se fijaron en la forma en que bailaban en el videoclip, donde se escucha la popular canción de fondo que dice “quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito mi amorcito”, letra perteneciente a la pista El Colesterol de Fito Olivares.

“El ritmo definitivamente no lo venden con las botas”, “Que terrible coordinación”, “Que hermosa interpretación, que no se repita por favor”, “El dinero no compra el ritmo”, dijeron los internautas.

Lo que no pasó desapercibido para los seguidores de Yeri Mua fueron algunos cambios físicos que se notaban en la veracruzana, de acuerdo con los fans de la influencer quienes dijeron que se le veía “pancita”. Como consecuencia iniciaron los rumores de un posible embarazo fruto de la relación de la pareja.

“Así se me veía mi pancita de un mes”, “Yo estoy muy emocionada por ver la pancita de Yeri Mua”, “Yeri está embarazada, segurísimo”, “Soy yo o ya se le nota pancita de embarazo a Yeri”, son los comentarios de los seguidores de Yeri Mua en quienes levantó la sospecha de que están a la espera de un bebé.

Hace unas semanas inició el rumor de que Yeri Mua estaba emabrazada, hoy tras el video que subió su novio Naim esos supuestos cobraron fuerza (IG: @yerimua)

Recordemos que hace un par de semanas la exreina del Carnaval de Veracruz compartió en sus redes sociales que compró una prueba de embarazo porque creía que podría estar iniciando el periodo de gestación; sin embargo, todo quedó en una “falsa alarma”, calificó la influencer, porque días después se hizo una prueba que resultó negativa.

Internautas le pidieron a Yeri Mua que tuviera cuidado con el español Naim Darrechi porque es considerado un abusador en España después de afirmar que no usaba ningún tipo de anticonceptivo con sus parejas sexuales porque les mentía diciéndoles que era estéril. Ellos argumentaron que, en cuanto naciera el bebé si es que ella estaba embarazada, iba a abandonarla.

El modelo de las famosas botas rojas actualmente está agotado y tienen un costo de 350 dólares (alrededor de 6 mil 300 pesos (Captura de pantalla/mschf.com/shop/)

Pero de dónde vienen las famosas botas rojas que presumió Yeri en sus redes sociales.

Este calzado se llama Big Red Boots y de acuerdo con sus creadores, la firma MSCHF, se basaron en un diseño de caricatura para hacerlas (lo que nos queda claro cuando las compararon con las botas del mono que aparece en Dora, la exploradora, de Pacman, de Mario Bros o de Astro Boy, los cuales son puros personajes animados).

A pesar de ello, la empresa no reveló si se inspiró en alguno de estos dibujos animados. Lo que sí es cierto es que se convirtieron en todo un fenómeno dentro de las redes sociales por ser un modelo único y poco convencional. Actualmente las Big Red Boots se encuentran agotadas, hay fila de espera para poder adquirirlas por un precio de 350 dólares, alrededor de 6 mil 300 pesos con el tipo de cambio de este viernes 14 de abril.