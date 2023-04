Fofo Márquez especuló con la causa de muerte de Julián Figueroa

El influencer contó cómo fue su relación con el fallecido hijo de Maribel Guardia

Durante la noche de este domingo 9 de abril se dio a conocer una noticia que de inmediato causó revuelo y ha impactado no sólo al medio artístico sino a la opinión pública. Y es que Julián Figueroa murió a los 27 años en su domicilio en Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

El hijo que procreó la modelo, cantante y actriz Maribel Guardia con el fallecido compositor Joan Sebastian fue hallado sin vida en su habitación de la residencia familiar ubicada en Jardines del Pedregal, mientras su famosa madre se encontraba dando una función de la obra de teatro Lagunilla mi barrio.

Tras la devastadora noticia, sobre la cuál no se indagará en la muerte ni se procederá a realizarse una necropsia, pues según las autoridades no se encontraron elementos que sugirieran otra causa que no fuera la natural, distintas personas en las redes sociales han realizado conjeturas y especulaciones.

Según el creador de contenido, conoció a Julián cuando había salido de rehabilitación (Foto: Instagram@fofomarquez)

“No encontré ningún tipo de sustancias, está totalmente limpio, no hay lesiones, violencia, fue muerte natural, falleció el domingo”, dijo al programa De primera mano el médico forense que revisó a Julián Figueroa cuando fue encontrado sin vida, confirmando así que el joven falleció de manera natural.

Por su parte, el periodista de nota policíaca Carlos Jiménez, quien fue el primero en dar a conocer la noticia del deceso, escribió en su cuenta de Twitter la tarde de este lunes 10 de abril: “Para quienes me preguntan por qué no harán una necropsia a Julián Figueroa: La autoridad no la realizará debido a la confirmación médica que determina fallecimiento por infarto al miocardio. Si la Fiscalía de la Ciudad de México hubiera hallado indicios que pusieran en duda esa determinación, sí se habría hecho”.

Mientras algunos avalan la versión oficial, otros han especulado con una versión distinta, es el caso del creador de contenido y tiktoker Fofo Márquez.

El influencer es popular por su ostentoso estilo de vida y las ocasiones que ha demostrado su poder económico (Foto: Instagram)

Fue en su cuenta de TikTok donde el también conocido como “niño millonario” colgó un video donde especuló acerca de la muerte del actor y cantante, heredero del legado artístico de Joan Sebastian. Y es que Fofo contó en qué circunstancias conoció al joven, quien con su partida dejó huérfano a un pequeño de cuatro años, fruto de su matrimonio con Imelda Garza Tuñón.

“Ahorita está falleciendo mucha gente, gente grande, gente chica, apenas ayer, hace unas horas falleció este Julián Figueroa, yo lo conocí en mis inicios, él iba saliendo de Oceánica, de recuperación, él era adicto al (esnifa), ya saben, no se puede decir aquí en TikTok”, comenzó a relatar el influencer que cuenta con cuatro millones de seguidores en Instagram.

“Y ahorita veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció, y está bien, se respeta, pero yo siento que ha de haber sido por eso...”, prosiguió el popular personaje de internet.

Maribel Guardia informó a los medios que su hijo murió por un ataque al corazón y pidió respeto a su privacidad reiterando que el funeral sería solo para sus familiares (Foto: Cuartoscuro)

Al hablar del tema, Fofo envió un mensaje positivo a sus followers en contra de las adicciones, pero de nueva cuenta habló de lo que él cree que fue la causa de muerte del cantante de Un idiota y Cómo olvidar.

“Sólo lo digo para que tengan ustedes cuidado la nuevas generaciones y no caigan en los vicios porque son delicados, cada vez hacen más daño. En lo que yo me había quedado es que él se había recuperado, pero pues yo creo que no, que recayó y ahorita pues lamentablemente falleció”, mencionó el influencer, quien terminó su mensaje con unas palabras de aliento.

“Mucho ánimo para Maribel Guardia, que ya perdió a su papá, a Joan Sebastian, a su marido, entonces ánimo a todos ustedes, échenle ganas”.