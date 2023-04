Concierto en el Zócalo: internautas recordaron veto a Manu Chao y pidieron su regreso para 2023

Claudia Sheinbaum anunciará el 10 de abril al próximo artista que se presentará de forma gratuita Crédito: (TikTok/@claudiasheinbaum)

Ante la expectativa generada por el próximo concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, muchas personas en redes sociales empezaron a estimar quién podría ser el músico que se presentará. Uno de los más aclamados fue Manu Chao.

El cantante tiene un historial importante en México, pues se le incluyó en la lista de personas non gratas durante 13 años; no obstante, el intérprete de Me gustas tú pudo reunir a 180 mil personas en el Zócalo de la CDMX hacia 2006.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la capital del país, ya había dicho que tenía la intención de invitar al cantante al Zócalo de la Ciudad desde mediados de 2022.

Tomando en cuenta todo esto, los internautas comenzaron a crear memes e incluso el nombre “Manu Chao” se convirtió en tendencia de Twitter un día antes de que se revelen todos los detalles sobre el concierto en el Zócalo para 2023, ya que el 10 de abril se anunciará el nombre del músico ofrecerá dicho evento multitudinario.

Algunos de los tuits que pudieron leerse el 9 de abril fueron “cadena de oración para que Manu Chao toque en el zócalo”, “manifestando a Manu Chao para verlo en el zócalo una vez más”, “No olvidemos que Calderón vetó a Manu Chao” y “Manu Chao es el bueno, es su año, Sheinbaum háznos el milagrito”. También se generaron algunos memes y otras reacciones sobre el cantante de Clandestino.

El veto a Manu Chao

El cantante Manu Chao se quedó sin visa de trabajo en 2009, lo que imposibilitó que diera conciertos en México, pero además, fue incluído en la lista de personas non gratas para este país desde ese año.

Este veto le fue impuesto durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ya que tuvo una presentación durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y calificó como “crimen de estado” lo ocurrido en Atenco en 2006.

En ese año, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión policiaca en contra de manifestantes en Atenco. Esto implicó que muchas mujeres fueran víctimas de tortura sexual y otras violaciones a los Derechos Humanos (DDHH).

En su momento, Manu Chao canceló sus presentaciones en Guadalajara, Jalisco y se retiró del país, pues se dio a conocer que había ingresado a México con visa de turista y no podía realizar actividades lucrativas.

“Hablé sobre terrorismo de Estado por los actos violentos en Atenco. Resulta que por ley en México un extranjero no tiene derecho de hablar de política; entonces hubo un rifirrafe”, mencionó en una entrevista posterior el cantante de Welcome to Tijuana.

En diciembre de 2022, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció que Manu Chao ya no formaba parte de dicha lista, por lo que podría ingresar al país e incluso ofrecer algún concierto en el futuro.

“El artículo 33 Constitucional se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, quien había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, entonces fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país”, mencionó Adán Augusto el 21 de diciembre.

Posteriormente, mostró la lista de personas que habían sido expulsadas del país durante las presidencias de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, dando un total de 17.

Además, Adán Augusto mencionó que el artículo 33 constitucional, específicamente el segundo párrafo, había sido “utilizada para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional; ha sido utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado sobre todo a profesores o investigadores.”